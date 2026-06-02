Owain Rhys Davie, actorul din „Twin Peaks”, a murit la 44 de ani

Owain Rhys Davies, cunoscutul actor galez din distribuția producției Twin Peaks, s-a stins din viață în mod neașteptat la vârsta de doar 44 de ani.

Anunțul devastator a fost făcut public de familia sa pe rețelele de socializare, unde fanii și colegii de breaslă au fost șocați de pierderea prematură a unui artist considerat „un frate pentru mulți”. Despărțirea bruscă de interpretul Agentului Wilson din Twin Peaks: The Return a lăsat în urmă numeroase întrebări, dar și un val imens de durere în rândul comunității artistice internaționale.

O moarte subită și întrebări fără răspuns

Tragedia a fost confirmată printr-un mesaj profund emoționant publicat de fratele actorului, Rhodri, care a vorbit în numele său și al tatălui lor, Conway. Deși circumstanțele exacte ale decesului nu sunt complet clare în acest moment, familia a ținut să ofere câteva detalii pentru a potoli speculațiile, subliniind caracterul pașnic al trecerii sale în neființă.

„Cu o profundă tristețe, tatăl meu și cu mine împărtășim vestea că fratele meu, Owain, s-a stins din viață. Această veste va veni ca un mare șoc pentru mulți. Iubirea, prietenia și generozitatea lui Owain au ajuns la foarte mulți oameni.

Deși rămân încă întrebări fără răspuns cu privire la circumstanțele morții sale, înțelegerea noastră în această etapă este că Owain s-a stins subit, din cauze naturale și în pace”, a transmis fratele artistului.

Mesajul subliniază, de asemenea, capacitatea extraordinară a lui Owain de a aduna oameni în jurul său și de a forma comunități: „Valul de mesaje pe care le-am primit în ultimele zile a fost profund impresionant și o dovadă a impactului pe care l-a avut asupra atâtor vieți. Owain a fost destul de norocos să aibă mai mult de o familie. Pe lângă famimlia biologică, el a construit legături extraordinare, la fel ca de apropiate, cu mulți dintre cei mai buni prieteni, colegi și oameni dragi ai săi. Sunt incredibil de mândru că, deși a fost fratele meu, a fost și un frate pentru mulți alții. Știm că această pierdere va fi simțită de foarte mulți oameni și ne găsim alinarea știind cât de iubit a fost.”

De pe scenele din West End la marile ecrane de la Hollywood

Originar din Țara Galilor, Owain Rhys Davies a avut o carieră versatilă și de succes, reușind să își pună amprenta atât în producțiile de televiziune de prestigiu, cât și pe marile ecrane sau în lumea teatrului muzical. Cel mai faimos rol al său rămâne cel al Agentului Wilson din Twin Peaks: The Return, continuarea cult a celebrului serial regizat de David Lynch.

Pe lângă universul mistic din Twin Peaks, Davies a colaborat cu studiourile Disney pentru superproducția Alice Through The Looking Glass (Alice în Țara Oglinzilor) și a făcut parte din distribuția apreciatului film A Serial Killer’s Guide To Life. Talentul său remarcabil s-a manifestat din plin și în teatrul britanic. Actorul a cucerit scenele West End-ului londonez, unde a strălucit în spectacole de musical de mare anvergură, precum The Wizard of Oz (Vrăjitorul din Oz) și celebra producție Mamma Mia!.

Lumea artistică este în doliu

Vestea morții sale a generat o reacție puternică din partea multor celebrități din lumea filmului și a teatrului, care au împărtășit amintiri prețioase și mesaje de condoleanțe pentru familia îndurerată. Printre primele care reacționat s-a numărat Hayley Tamaddon, vedeta din serialul Coronation Street.

„Este dureros să aflu că minunatul meu prieten s-a stins din viață. Owain era iubit de atât de mulți oameni. Lumina orice încăpere în care intra. Am câteva amintiri minunate cu noi împreună, ne cunoaștem de atât de mulți ani… dar timpul petrecut împreună în LA mă va face mereu să zâmbesc. Somn ușor, dragul meu. Inima mea este alături de prietenii lui și de familia lui, Rhodri și Conway”, a declarat actrița în vârstă de 49 de ani, vizibil devastată.

O altă reacție profundă a venit din partea actriței Joanne Froggatt, cunoscută publicului din serialul de succes Downton Abbey. Aceasta a descris personalitatea unică a lui Owain și golul imens lăsat în urmă de dispariția sa.

„Niciun cuvânt nu pare să îmi poată exprima emoțiile. Îmi pare atât de rău pentru pierderea voastră și pentru durerea pe care trebuie să o simțiți. Sunt devastată de pierderea minunatului nostru prieten, era mai mult decât un prieten, era bucurie, viață, talent, bunătate, distracție și inteligență.

Era totul, iar mintea mea nu poate procesa faptul că nu îl mai putem îmbrățișa din nou. Ce nu aș da pentru încă o îmbrățișare. Ești pentru totdeauna în inimile noastre, cariad (dragule)”, a transmis Joanne Froggatt, folosind termenul galez de afecțiune pentru a-și lua rămas-bun de la cel care a fost un punct de referință în viețile multora.

