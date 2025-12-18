Meghan Markle, scrisoare către tatăl ei aflat în spital. Ducesa de Sussex a făcut eforturi mari pentru a lua legătura cu părintele ei

O scrisoare de la Meghan, Ducesa de Sussex, a ajuns acum la tatăl ei cu care nu ține legătura, care este internat într-un spital în Filipine. Thomas Markle a suferit o amputație inferioară a piciorului stâng și a declarat că nu vrea să moară fiind îndepărtat de fiica sa. Iată ce i-a scris ducesa de Sussex în scrisoare.

Meghan Markle, scrisoare pentru tatăl ei

Thomas Markle a declarat recent că nu vrea să moară înstrăinat de fiica lui și că își dorește să își întâlnească nepoții, pe Prințul Archie, în vârstă de șase ani, și pe Prințesa Lilibet, de patru ani, precum și pe soțul lui Meghan, Ducele de Sussex.

Un purtător de cuvânt al ducesei a declarat că „i-a fost extrem de dificil Ducesei să își contacteze tatăl în mod privat, în ciuda eforturilor depuse în ultimele câteva zile”.

Conform purtătorului de cuvânt, scrisoarea lui Meghan „se află acum în siguranță în mâinile lui”, datorită sprijinului unor „contacte de încredere și sigure”.

„Având în vedere că un reporter de la Daily Mail a rămas la căpătâiul tatălui ei pe toată durata spitalizării, difuzând fiecare interacțiune și încălcând limite etice clare, i-a fost extrem de dificil Ducesei să își contacteze tatăl în mod privat, în ciuda eforturilor depuse în ultimele câteva zile. Cu sprijinul unor contacte de încredere și sigure, corespondența ei se află acum în siguranță în mâinile lui.”

Tot miercuri, compania-mamă a Daily Mail, DMG, a declarat într-un comunicat că Thomas Markle a contactat-o pe jurnalista lor, Caroline Graham, atunci când s-a îmbolnăvit în Filipine și i-a cerut să călătorească din Los Angeles pentru a fi alături de el.

„Pe lângă faptul că este jurnalistă, Caroline este prietenă cu domnul Markle din 2018”, a transmis DMG. „Ea a fost alături de domnul Markle în spital în fiecare zi, oferindu-i îngrijire și sprijin.

„De îndată ce domnul Markle și-a dat consimțământul ca datele sale de contact, numele spitalului și numărul salonului său să fie furnizate purtătorului de cuvânt al fiicei sale, Caroline le-a transmis. Este complet neadevărat că fiecare interacțiune a fost difuzată, iar sugestia că Caroline ar fi încălcat limite etice este demonstrabil falsă și este respinsă cu fermitate.”

Relația s-a deteriorat

Relația dintre Meghan Markle și tatăl ei s-a deteriorat în perioada premergătoare nunții ei cu Prințul Harry, în 2018. În timpul logodnei cuplului, interesul mediatic față de Thomas Markle și familia sa a fost intens.

S-a descoperit că Thomas Markle a colaborat cu fotografi care l-au plătit pentru imagini ce păreau să îl arate pregătindu-se pentru nuntă.

Urmările au făcut ca acesta să renunțe la participarea la nunta fiicei sale cu doar câteva zile înainte de ceremonie, la Windsor, invocând probleme de sănătate.

Regele Charles al III-lea, care era atunci Prinț de Wales, a condus-o pe Meghan la altar în schimb. Nu este clar dacă Meghan a reluat vreodată legătura cu tatăl ei după căsătorie.

El a fost critic la adresa deciziei fiicei sale și a ginerelui său de a face un pas înapoi de la îndatoririle publice în Regatul Unit și de a critica familia regală.

Într-un interviu media, el a spus: „Cred că amândoi se transformă în suflete rătăcite în acest moment.”

„Nu știu ce caută”, a adăugat el. „Nu cred că știu nici ei ce caută.”

Duminică, domnul Markle a declarat pentru Mail: „Am spus întotdeauna că sunt deschis la o împăcare cu fiica mea. Nu am încetat niciodată să o iubesc.

„Nu vreau să mor înstrăinat de Meghan. Vreau să-mi întâlnesc nepoții. Ar putea fi frumos să-l întâlnesc și pe soțul ei.”

