Marius Elisei și Oana Roman, probleme în paradis? „Încă mai avem putere să zâmbim”

Oana Roman și Marius Elisei formează un cuplu de mai bine de 9 ani. Au divorțat la notar în februarie 2021 și s-au împăcat în vara aceluiași an, pentru ca, la un an de la împăcare, să declare public în repetate rânduri că relația lor trece printr-o perioadă complicată.

Recent, în mediul online, Marius Elisei a scris că el și fiica lor, Isabela Maria, au fost lăsați de Oana fără chei în afara casei.

„Încă mai avem putere să zâmbim. Am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat, am venit acasă și surpriză… Am rămas pe afară, fără chei, pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte. Nici măcar nu poate să răspundă la telefon. Acum căutăm variante unde să meargă Isa la WC. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea”, a scris Marius Elisei în mediul online, postare pe care ulterior a șters-o.