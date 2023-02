Marina Nițoiu, relație la distanță. Vedeta Focus Sport lua cina cu soțul prin video call: „Tehnologia ne-a ajutat mult” / Exclusiv

Marina Nițoiu a reușit să construiască o relație de durată cu soțul ei, Daniel Nițoiu, deși multă vreme și-au trăit iubirea …la distanță. Prezentatoarea Focus Sport, de la Prima TV, a locuit o perioadă în Viena, departe de soțul ei. Deși există o zicală ce spune că “ochii care nu se văd, se uită”, la Marina nu s-a potrivit.

Vedeta ne-a dezvăluit că relația lor nu s-a schimbat cu nimic, chiar dacă au fost săptămâni în care nu erau fizic unul lângă celălalt și-și declarau iubirea doar pe video call.

Marina, să începem întorcându-ne în timp. Ai fost o perioadă plecată în Viena. Luai cinele cu soțul prin video call. Acum, după această experiență, mai crezi că este adevărată vorba aceea că relațiile la distanță nu rezistă?

Nu știu dacă este adevărată sau nu această vorbă, depinde cât de solidă e relația fiecăruia. În cazul nostru nu s-a schimbat nimic. Nu a simțit niciunul dintre noi că a fost greu. Au fost mereu opțiuni. De fapt, când am simțit că distanța devine prea grea, am revenit în țară. Tehnologia ne-a ajutat mult. Când ești mereu conectat la cei dragi, poți suna oricând să-i vezi, iar doru’ trece mai rapid.

Profesional și uman, cum te-a schimbat experiența din Austria?

Dacă ar fi să compar experiența din Viena cu ceva din lumea sportului, aș spune că a fost ca un cantonament. Departe de casă fiind, experiența asta mi-a reamintit cât de valoroasă sunt și că pot să mă descurc în orice situație. Mi-am făcut o grămadă de prieteni acolo, pe unii i-am revăzut între timp, am învățat lucruri noi și m-am bucurat de viața într-un oraș atât de frumos.

Întoarcerea nu a fost ușoară. De fapt, nu întorcerea propriu-zisă, ci reacomodarea la viața de acasă. Sunt multe lucruri bune în societatea austriecilor, iar noi suntem la ani distanță de ele, poate chiar zeci de ani din păcate.

La cursul de dans din facultate, la care v-ați și cunoscut, nu ați apucat să dansați. Crezi că dacă ai fi dansat cu Daniel atunci ar fi schimbat cu ceva ce a urmat?

Cine poate să știe asta (n.r. râde)? Eu eram anul întâi, doar ce venisem în București, iar la vremea respectivă nu mă interesa, eram doar colegi. Fiind în ani diferiți, nu aveam cursuri comune. Totuși, ne-am intersectat la cursul acesta de dans, pentru că era unul opțional, așa că nu conta în ce an de studiu ești. Poate nu a fost o întâmplare că l-am urmat amândoi. Oricum, până și-a făcut curaj să mă invite în oraș, terminasem de mult facultatea :)))

Consideri că un bărbat trebuie să lupte pentru femeia pe care o dorește în viața lui?

Categoric, da. Și nu doar că trebuie să lupte, ci să-i arate tot timpul cât de mult o iubește și să-i demonstreze constant cât de importantă e în viața lui. “Lupta” nu trebuie să se încheie niciodată, din punctul meu de vedere. Avem nevoie să știm că suntem iubite și prețuite, zi de zi. Și e valabil și invers.

Cum decurge o seară în familia voastră?

De cele mai multe ori unul din noi gătește, iar celălalt e ajutor de bucătar :)) Când nu avem energie pentru asta, ieșim la restaurantul de lângă casă și luăm cina, câteodată vedem un film împreună, acasă sau la cinema, altădată el se relaxează după o zi de muncă jucându-se pe consolă, iar eu citesc sau mă uit la vreun documentar.

Cum vă împărțiți îndatoririle casnice?

Nu le împărțim. El face tot :))) Glumesc. Le facem de la sine, în funcție de energia fiecăruia din ziua respectivă și de cine are mai mult timp liber. Nu e ceva ce trebuie să fac doar eu sau doar el. Acum foooarte mult timp, sâmbăta era zi de curățenie sau de făcut piața.

Am renunțat să mai sacrificăm weekendul pentru asta, mai ales atunci când amândoi suntem liberi. Și așa, în ultimul timp, se întâmplă mai rar ca zilele noastre libere să coincidă, așa că ar fi păcat să sacrificăm ziua dând cu aspiratorul de exemplu..

Cine ia decizii atunci când vine vorba de vacanțe?

Aici e simplu. De ziua mea mergem unde vreau eu, de ziua lui mergem unde își dorește el. Și așa, amandoi suntem mulțumiți; fiecare ajunge în locul visat.

Cum ai grijă de tenul tău, ținând cont că îl expui machiajului de televiziune ori de câte ori te vedem la pupitrul Focus Sport la Prima Tv.

Întotdeauna folosesc produse cosmetice potrivite pentru tipul meu de ten. Crema de zi este nelipsită. Caut de fiecare dată produse cât mai naturale și care nu conțin parfum. Câteodată îmi fac eu tot felul de măști pentru ten cu ingredientele pe care le am în casă.

De exemplu, masca facială cu miere de albine, ulei de măsline și gălbenuș de ou, e preferata mea. După 20 de minute, am tenul catifelat și luminos. Iar în zilele libere nu mă machiez deloc. În felul acesta și tenul meu are parte de o mică pauză. Apoi încerc să mă odihnesc atât cât am nevoie, beau multă apă și mănânc multe fructe. Trebuie să fie un echilibru în tot ce alegi. Nicio cremă nu poate face minuni dacă tu uiți să te hidratezi sau mănânci doar fast food.

Care este secretul siluetei tale?

Încerc să nu fac excese, mai puțin de: Paște, Crăciun, Revelion, ziua mea, ziua soțului, ziua mamei, ziua tatălui, ziua fratelui, 1 martie, 8 martie … În rest, sunt atentă la ce mănânc și, bineînțeles, fac sport. Dacă nu ajung la sală, sigur merg în vreo drumeție pe munte sau la echitație.

Mergi des la căluți. Este echitația și sport și terapie?

În ultima vreme nu am reușit să ajung la lecțiile de echitație atât de des pe cât mi-aș fi dorit, dar de cele mai multe ori, în timpul liber, sunt acolo, asta cel puțin până vine primăvara și reiau orele de condus pentru motor. Echitația e un sport tare frumos, care îți dă un sentiment de libertate deplină. Când sunt în preajma cailor, e ca și cum timpul s-ar opri în loc. Sunt niște animale tare speciale pentru mine.

Din exterior pare că tu doar stai în șa și calul face totul, dar nu e deloc așa. Pe măsură ce lecțiile avansează, îți dai seama cât de solicitant este acest sport, atât fizic cât și mental.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din casa părintească?

Am multe amintiri pe care le prețuiesc. Nici nu știu pe care să o aleg. Cred că totuși unul dintre cele mai frumoase momente era cel în care ne strângeam cu toții, duminica, la masa în familie. Părinți, frați, bunici, câteodată și verișorul, mătușa și unchiul… toată lumea era la masă. Din păcate, acum sunt din ce în ce mai rare astfel de momente. Bunicii nu mai sunt, noi ceilalți nu locuim în același oraș, unii dintre noi nici măcar în aceeași țară…

Nu ești o persoană matinală. Și totuși, cum reușești să îți dai boost-ul de energie?

Mai nou cu cafea. Mult timp nu mi-a plăcut cafeaua, iar acum o ador. Dacă e cu multă spumă de lapte și un pic de miere este perfectă. Sunt matinală dacă trebuie. Altfel îmi place să am timp dimineața de rutina mea, să am timp să-mi gătesc un mic dejun, să ajung la sală… iar când pentru “luxul” ăsta nu e timp, sunt ca o furtună prin casă. Dau drumul la muzică și, cât fac duș, cafeaua se pregătește, mănânc pe fugă, îmi calc rapid ceva, cânt, dansez în timp ce mă îmbrac și în 30 de minute sunt gata să ies pe ușă și să fug unde am treabă.

Care sunt pasiunile tale?

Îmi plac multe lucruri. Anu’ acesta, de exemplu simt să călătoresc mai mult. Sunt atâtea locuri în care nu am ajuns și visez să le văd măcar o dată în viața asta. În afară de călătorii, după cum știi deja, îmi place echitație, iubesc să conduc, îmi plac mașinile și motoarele, în general cam orice activitate care îmi aduce un plus de adrenalină. Dar prefer și momentele liniștite, cele în care citesc, gătesc sau mă uit la documentare.

