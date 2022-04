Marina Nițoiu de la Prima TV, aniversare de neuitat în Egipt

Marina Nițoiu, prezentatoarea Focus Sport de la Prima TV, și-a sărbătorit ziua de naștere exact așa cum și-a dorit: practicând sporturi subacvatice, înotând cu delfinii, făcând echitație pe plajă și vizitând Egiptul Antic alături de soțul ei, Daniel Nițoiu. A avut parte de o aniversare 3 în 1, recuperând astfel zilele de naștere pe care nu le-a putut sărbători din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

„În ultimii ani nu mi-am putut sărbători ziua de naștere, pandemia nu m-a lăsat. În 2020 am „sărbătorit” prima zi de naștere în mediul online cu familia și prietenii. Am aprins globul disco, am dat drumul la muzică și i-am sunat pe video call pe toți cei apropiați. Am ciocnit virtual un pahar de șampanie și cam asta a fost ziua mea de naștere de atunci. Îmi amintesc că eram în lockdown pe vremea aceea. În 2021 am tânjit după vacanță… dar, din nou, am avut parte de restricții. Așa că, anul acesta am sărbătorit 3 zile de naștere într-una singură”, a mărturisit Marina Nițoiu.