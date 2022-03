Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu, este însărcinată cu primul copil. Jurnalista ar trebui să nască între 5 și 15 mai.

Ioana, fiica lui Mădălin Voicu, detalii din ultimul trimestru de sarcină. „Respir puțin cam greu”

„Mai este puțin, în jur de o lună. Nu știu sigur, joi merg la doctor. Se spune că fetițele vin mai devreme, așa am auzit. Data programată este între 5 și 15 mai, dar sperăm să ajungem până acolo. Există această posibilitate (n.red.: să nască mai devreme), eu având și placenta Praevia. Să duc până la termen nu este imposibil, dar există anumite riscuri, cum ar fi să nasc mai devreme. Singura problemă este că respir puțin cam greu și nu prea mai pot urca scările”, a declarat Ioana Voicu în emisiunea „Star News”, potrivit Spynews.

Placenta Praevia crește în partea inferioară a uterului și acoperă total sau parțial deschiderea colului uterin. Cauza exactă nu este cunoscută. Femeile cu placenta Praevia pot sângera pe parcursul sarcinii și în timpul travaliului.

„A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De-asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De-asta am și făcut anunțul acum, pentru că nu am vrut să-l fac până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, mai declara prezentatoarea TV în ianuarie 2022, la Antena Stars.

„Iese taur, ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult. Am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că, dacă o să am o fetiță, așa o va chema”, a continuat.

„Toată lumea este bucuroasă, entuziasmată, abia așteaptă. Din gașca de prieteni sunt prima, cea care o să dea startul. Tata era foarte sigur că este băiat. Mă cert de trei ani cu el. Chiar și în direct am avut o dispută în care îi spuneam că eu, când voi rămâne gravidă, voi avea fată”, a mai spus.

Ioana Voicu este prezentatoare Aleph News. „Când i-am spus tatălui meu că vreau să renunț la Conservator eram deja în anul II… Spre surprinderea mea, a înțeles și mi-a zis: «Bine, fata mea, și ce vrei să faci?». Și i-am răspuns fără ezitare: «Televiziune!». A primit bine vestea, dar nu cred că se aștepta să fiu atât de hotărâtă”, declara Ioana Voicu în trecut.

„Știrile sunt cea mai mare provocare. De la a lucra în tot felul de programe, la editare și prezentare, eu venind din cu totul alt mediu. Este o experiență frumoasă, învăț în fiecare zi un lucru nou și a ajuns să îmi fie foarte dragă această provocare”, mai scria jurnalista în urmă cu ceva timp, în mediul online.

