Marcel Pavel, dezvăluiri despre carieră și familie: „Voi fi un bunic tânăr!” VIDEO

Marcel Pavel (65 ani) este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică din România, cunoscut pentru timbrul său vocal puternic, tehnica impecabilă și versatilitatea artistică. Născut pe 4 decembrie 1959, artistul provine dintr-o familie cu tradiție muzicală, tatăl său a fost violonist.

Marcel Pavel, un familist convins și un artist de renume: „Este un consum extraordinar și psihic, și fizic!”

Știați, despre el, că?!

A debutat în anii ’80, iar consacrarea a venit la începutul anilor 2000, odată cu lansarea piesei „Frumoasa mea”, care a devenit rapid un hit național. În anul 2002, a reprezentat România la Eurovision, alături de Monica Anghel, cu melodia „Tell Me Why”.

Pe lângă muzica pop și ușoară, Marcel Pavel abordează cu succes și genuri precum muzica clasică și opereta. A participat la numeroase concerte și festivaluri prestigioase. De asemenea, a fost și este implicat în diverse proiecte culturale și emisiuni de televiziune, rămânând o prezență constantă în peisajul artistic autohton.

În viața personală, este căsătorit de peste trei decenii cu Violeta și are trei copii, doi băieți și o fetiță, Richard, Sasha și Iuvenalia. De-a lungul timpului, a fost apreciat nu doar pentru vocea sa remarcabilă, ci și pentru discreția și profesionalismul cu care și-a construit cariera.

Marcel Pavel este un reper al muzicii românești, un artist complet, cu o carieră solidă și o imagine publică respectată. Chiar și după decenii de activitate, continuă să atragă publicul prin autenticitate și calitate artistică.

Peripețiile lui Marcel Pavel, din culisele concertelor

Echipa Unica.ro a fost alături de Marcel Pavel în culisele unui concert pe care l-a avut recent la Sala Palatului din București. Cântărețul a vorbit despre întâmplările din spatele scenei, despre familia lui, dar și despre proiectele de viitor pe care le are.

„În culise facem și năzbâtii câteodată, bancuri, chestii… Dar eu înainte de a cânta cu un sfert de oră sau douăzeci de minute, ai văzut că și tu ai încercat să discuți cu mine și am spus că aș vrea să mă lași puțin să mă relaxez, să mă concentrez pentru a intra în personajul Marcel Pavel. (…)

Este un consum extraordinar și psihic, și fizic de ce nu… Arta nu este atât de ușoară precum cred alții, iar din afară nu se vede ceea ce simțim noi, nu se simte ce simțim noi, nu se vede ceea ce trăim noi. Sunt trăirile acestea foarte intense ale unui artist, care a dorit să facă performanță în arta cântului sau fiecare în domeniul său artistic. Iar în culise când ne întâlnim cu colegii este o bucurie extraordinară. Chiar și cu ceilalți mai tineri pe care nu-i știm, nu ne știm atât de bine, încercăm să ne împrietenim, să creăm o atmosferă foarte relaxată și deosebită!” a declarat din culise, Marcel Pavel.

Marcel Pavel, despre problemele pe care le întâmpină la concerte: „Intri în panică!”

„Mi-am uitat pantofii, odată! În ultima secundă mi-au adus, mi-au cumpărat niște pantofi, m-au strâns de m-au înnebunit, dar râdeam așa forțat. Mi-am uitat pantofii, ceea ce a fost grav! Odată mi-am uitat bretelele ca și acum, că iar nu le-am luat și odată mi-am uitat in-ear-ul, casca, a fost cea mai gravă și a trebuit să fac față cumva. Iar astăzi, știi ce mi s-a întâmplat, mi s-a uscat gura pe scenă. Monica Anghel s-a plâns de același lucru, Adriana Antoni la fel, cred că din cauza fumului acesta, gheață carbonică sau nu știu ce e, foarte uscat aerul în sală și am avut probleme. Trebuia să avem un pahar cu apă normal pe scenă, de fapt așa se obișnuiește. (…)

Mi-a fost teamă, cum mai reproduc eu sunetele cântecelor mele, ce mă fac… Intri puțin în panică, dar am trecut. (…)

25 de ani de „Frumoasa mea”, melodia-hit care l-a consacrat pe Marcel Pavel

În 2001 se lansase „Frumoasa mea” înainte cu un an și am fost la Medgidia, erau 30.000 de oameni pe stadion, o grămadă de oameni. Și știu că a avut accident echipa tehnică, nu mi-am dat seama, n-am știut și n-au anunțat atunci pe scenă. Și se cânta cu mini disc, nu era cu orchestră atunci că nu au fost posibilități financiare pentru organizatori și am cântat pe un mini disc.

Și mini discul lor, din cauza accidentului grav care s-a întâmplat, s-a stricat toată aparatura și ei au pus-o așa stricată. Și la jumătatea piesei „Frumoasa mea” s-a oprit negativul piesei și a trebuit să cânt un sfert de oră fără nimic, a cappella. Am cântat „Frumoasa mea” nu știu, de două ori, ca să umplu timpul, că s-a întâmplat spre finalul concertului. A fost o provocare că a fost greu!” a povestit cântărețul.

Marcel Pavel își anunță în exclusivitate noile proiecte

Marcel Pavel, pe scena Operei Naționale București

„Anul acesta, din nou, voi avea concert la Opera Națională București alături de Orchestra și Corul Operei Naționale București, dirijorul domnul Daniel Jinga și Andrei Tudor, vor fi doi dirijori, și band-ul lui Andrei Tudor. Și sperăm să fie la fel de frumos cum a fost și anul trecut, „Marcel Pavel, Familia și Prietenii”, concert înainte cu o zi de ziua mea de naștere.

Am vrut să fie pe 4 de ziua mea, dar nu s-a putut că am vorbit cu domnul director Jinga și mi-a spus că este ocupată sala de spectacol în acea zi și atunci am programat înainte cu o zi, pe 3 decembrie. (…) Protagoniștii sunt Iuvenalia Pavel, Sasha Pavel, Richard Pavel, Andrei Pavel nepotul meu, Gina Pavel sora mea și surprize foarte plăcute și nu glumesc, artiști cu renume, cu greutate.” a anunțat Marcel Pavel.

Cântărețul se pregătește să devină bunic

„Soția mea este o femeie extraordinară! Și gătește foarte bine, se și vede… Iuvenalia mă pupă doar puțin pe obraz și pleacă, de la o vreme, înainte mai stătea, acum s-a mărit. (…)

Sasha, îl știi, este impozant așa, Richard foarte înțelept, foarte echilibrat și Iuvenalia, la fel, echilibrată, tu știi, un copil foarte implicat în ceea ce face și este un copil bun, sunt niște copii buni. (…)

Marcel Pavel a vorbit despre viitorul copiilor lui și cum va fi socru mare și bunic.

Când o da Dumnezeu, când băieții își vor găsi perechiile potrivite. În ziua de astăzi e greu să-ți găsești perechea pe sufletul tău. Nu știu, poate tumultul acesta social în care trăim, grija zilei de mâine, mijlocul de informații abundent, tot felul de ispite, e cam greu. (…)

Cântărețul se vede bine și în rolul de bunic.

Mă văd, dar sunt tot tânăr. Eu dacă fac direct nepoți, n-ai văzut, Iuvenalia are 12 ani, adică eu ar trebui să-i fiu bunic ei. (…) Voi fi un bunic foarte tânăr! (…) Mă văd, îmi doresc! Îmi doresc din toată inima, îți dai seama, toată iubirea noastră pe care noi o vărsăm asupra copiilor noștri va fi concentrată spre nepoți. Pentru că așa se întâmplă, relația dintre nepot și bunic este foarte intensă, în general vorbesc. Pentru că eu mi-am iubit bunicul matern mai mult decât pe părinții mei, era o legătură extraordinară. Dumnezeu să-i odihnească pe toți!” a menționat cântărețul.

Dacă nu ar mai cânta, Marcel Pavel s-ar apuca de afaceri: „Aș fi un bun manager!”

„Ce aș deveni eu?! Aș fi un bun manager, sincer! Dar nu am timp de așa ceva, dar aș fi un bun manager. Pentru că oricum sunt manager-ul meu personal, eu n-am manager artistic. Mă descurc foarte bine, până la vârsta asta m-am descurcat foarte bine, dacă exist și acum, deci înseamnă că publicul minunat se bucură încă de muzica pe care eu o interpretez, de calitățile mele artistice și le mulțumesc din suflet. Datorită dânșilor existăm noi artiștii, dânșii sunt cei care ne stăpânesc pe noi, nu noi pe dânșii. Noi ne împărtășim doar dragoste, iubire prin cântul nostru și primim de la dânșii același lucru.” a concretizat Marcel Pavel, din culise.

Cântărețul a continuat dezvăluirile despre familia lui, vorbind despre copiii și soția lui. Care sunt activitățile practicate de Iuvenalia, Sasha și Richard, dar și cât de importantă este iubirea soției în viața lui Marcel Pavel, aflați în continuarea articolului.

„Activitățile pe care fetița noastră Iuvenalia le are, de zi cu zi, sunt unele normale pentru un copil care dorește să-și desăvârșească arta cântului și a baletului. Ea își petrece timpul zilnic, mergând la școală, studiind la pian în particular câte trei ore. Are o înțelepciune, un echilibru extraordinar acest copil. Ea își face programul foarte bine, echilibrat. Se împarte între școală, studii individuale la pian, merge la balet. Ea dorește să devină cea mai mare pianistă pe cele mai mari scene și în același timp și balerină pe cele mai mari scene. Eu îi doresc din suflet să le facă pe amândouă, ea le va face cu siguranță foarte bine pentru că e un copil foarte echilibrat și foarte sârguincios.

Marcel Pavel: „Familia contează cel mai mult în viață!”

Eu și soția mea, Violeta, le-am arătat calea cea dreaptă, zic eu, având talent toți copiii noștri, i-am îndrumat, bineînțeles, spre colegiile de muzică, spre academiile de muzică, Universitatea Națională de Muzică. Sasha, el e mai năzdrăvan așa, lui îi place muzica aceasta electronică actuală modernă. Are vise destul de mari, mă bucur mult, nu vreau să-l descurajez, îl susțin. Deja are acasă un studio de înregistrări, stă câte 10-12 ore în studio, îmi place că face acest lucru și sper să reușească.

Richard încă studiază, el e masterand în „Istoria muzicii contemporane” și acum va studia la Conservator pianul principal. El își dorește să devină profesor, are un simț pedagogic extraordinar de bine dezvoltat și sigur va da rezultate pozitive și pe viitor, copiii care îi vor fi elevi vor avea de câștigat. Familia, care reprezintă celula societății, e cea mai importantă!

Noi toți care facem parte din familia Pavel, inclusiv frații, sora mea, nepoții mei, în primul rând copiii mei și soția mea, suntem foarte uniți, ne înțelegem foarte bine, sărbătorile le petrecem întotdeauna împreună, ne sunăm în fiecare zi, suntem foarte uniți și ne iubim, ne respectăm reciproc. Suntem o familie foarte unită! Iar familia contează cel mai mult în viață!” a încheiat pentru Unica.ro, Marcel Pavel.

