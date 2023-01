Cum își cresc Marcel Pavel și soția lui copiii: „Nu au bani să arunce prin cluburi, să facă aroganțe prin restaurante” / Exclusiv

Marcel Pavel a dezvăluit, în emisiunea FRESH by UNICA, cum își crește cei trei copii, pe care îi are cu soția sa, Violeta, fostă balerină la Teatrul Balșoi din Moscova.

Emisiunea online FRESH by UNICA a scos la iveală multe subiecte interesante despre cântărețul Marcel Pavel. Declarațiile lui despre familie, bani și trending-ul actual au adus la suprafață părerea artistului despre societatea actuală, dar și modul în care a ales să își educe copiii.

Cum își crește Marcel Pavel copiii

Marcel Pavel, în vârstă de 63 de ani, este un artist iubit în România. Vocea lui inconfundabilă este recunoscută imediat de fanii lui, iar melodia cu care s-a lansat puternic a fost „Frumoasa mea”.

Cum timpurile s-au schimbat de atunci, artistul se declară revoltat de anumite hotărâri și practici din actuala societate.

„Dacă ne-am unii cu toții și ne-am respecta unii pe alții mai mult, ar fi extraordinar, am fi de neînvins. Dar din moment ce se promovează pe toate canalele de televiziune și în presă, și pe canalele de socializare, nonvalori și anumit gen de muzică de subcultură, ce pretenții să avem? E o suferință de-ale mele asta, să știți! Nu că aș face eu cultură la un nivel extraordinar de înalt, dar eu zic că fac la un nivel decent. E o suferință atunci când faci din nimeni și din nimic, o notorietate. Mie mi se pare foarte nedrept și foarte urât! Și exemple negative atât de multe sunt, care culmea au devenit virtuții.” a spus Marcel Pavel la FRESH by UNICA.

Marcel Pavel critică lipsa culturii: „Sunt puțin enervat și sufăr!”

Artistul nu este de acord cu trending-ul muzical actual din România și nu se sfiește să recunoască.

„Am o părere proastă! O părere foarte proastă! Când se dă muzică din aceasta, când se dă un lucru prost de o sută de ori, începe să-i placă celui care ascultă și el crede că așa trebuie să fie. Și alternativă nu mai acceptă. O alternativă decentă și culturală nu mai acceptă! Adică asta o fac cocalarii! Iertați-mi expresia neacademică! Cocalarii, care sunt foarte mulți de altfel, s-au înmulțit. Nu mai au răbdare să asculte un act de cultură, să vadă, să privească un act de cultură, să aprecieze un act de cultură. Au rămas foarte puțini. A devenit cultura decentă de nișă, ceea ce este urât. Nu putem să o ținem numai așa în niște strigăte și în niște babuinisme din astea. Că ne dăm seama cum ne privesc cei de afară, nu mai au niciun respect. O să spună că suntem niște sălbatici, niște orientali, și atâta tot! De aceea nici nu au respect față de noi. Și aici pornește de sus până la ultimul cetățean.” a declarat, în exclusivitate, Marcel Pavel la FRESH by UNICA.

Cântărețul vrea să tragă un semnal de alarmă și mărturisește că este extrem de dezamăgit de „ceea ce se întâmplă la nivel național în ceea ce privește promovarea culturii”.

„Sunt extraordinar de dezamăgit! Nu se face nimic în acest sens, cred că intenționat. Oamenii care au cultură au pretenții. Și de ce să fim așa mulți, mai puțini ca să nu avem pretenții. Să fim așa ai nimănui și neștiutori. Sau știutori de nimic!” a menționat Marcel Pavel la FRESH by UNICA.

Marcel Pavel, dur cu societatea, dar și cu copiii lui

Marcel Pavel a vorbit și despre condiția pe care și-a depășit-o, dar și despre nivelul de trai al familiei sale.

Spune că niciodată nu a făcut exces de zel și întotdeauna se menține cu picioarele pe pământ. Nu epatează și nici copiilor lui nu le-a permis să aibă atitudine sau etichetă de „copii de bani gata”.

„Am o mașină foarte bună și mereu am avut mașini bune, dar cu acest gând de a fi în siguranță. Mă refer la șoselele noastre care sunt foarte nesigure, ai nevoie de o mașină, nu puternică neapărat care să fugi cu ea cu 300 la oră, dar în care să ai siguranță. Să-ți protejezi familia și pe tine efectiv. În rest, nu mă gândesc că trebuie să epatez, să arăt cu ce mașină am venit eu, să merg cu unu la oră și să dorm în garsonieră. Nu merge, n-am din astea eu. Am văzut o grămadă de cocalari din ăștia care fac asta, nu mă interesează.” a precizat Marcel Pavel la FRESH by UNICA.

„Nu au bani așa să arunce în vânt prin discoteci, prin cluburi, prin restaurante să facă figuri, să facă aroganțe!”

Artistul spune că și-a crescut copiii după reguli clare, iar modestia și bunul simț sunt primordiale în familia lui.

„Sunt cu bun simț copiii mei, sunt foarte bine educați, nu au sfidări de acest gen, nici nu au bani așa să arunce în vânt prin discoteci, prin cluburi, prin restaurante să facă figuri, să facă aroganțe! Nici nu le-aș permite și nici nu avem posibilitatea. Chiar dacă o aveam, nu le permiteam! Mulți copii au sfârșit aiurea făcând asta, nu dau nume și cunosc familii extraordinar de înstărite care au nefericirea asta. Chiar nu apreciez deloc! Nu apreciez pentru că acest cuvânt „șmecher” a devenit așa o virtute la noi, a fi șmecher.” a afirmat Marcel Pavel la FRESH by UNICA.