Marcel Pavel, împotriva operațiilor estetice: „Când începi să te joci de-a Dumnezeu, ai o problemă!” / Exclusiv

În emisiunea FRESH by UNICA, Marcel Pavel a vorbit deschis despre carieră, familie, bani, dar și despre preferințele pe care le are. S-a declarat împotriva operațiilor estetice exagerate, dar nu a exclus ca în viitor să apeleze la blefaroplastie, o intervenție de corectare a pleoapelor.

Artistul are 63 de ani și încearcă să se mențină în formă, deși recunoaște că este gurmand! Marcel Pavel apelează cu încredere la diete sănătoase și la sport, deși spune că, în urma îmbolnăvirii cu Covid-19, a rămas sensibil și nu mai are rezistență la efort.

Marcel Pavel, despre intervențiile estetice: „Când umbli la ce ți-a dat Dumnezeu e o problemă”

„Nu pot să mai spun că mă mențin în formă. Trebuie să dau jos 12 kilograme. Vreau să mă părăsească 12 kilograme cât mai repede. Sunt un gurmand, îmi place să mănânc, îmi place să beau un pahar de vin bun. Sunt pofticios, foarte pofticios și trebuie să mă abțin!” a spus Marcel Pavel la FRESH by UNICA.

Artistul a fost crunt încercat de pandemie și, în urma infecției cu Covid-19, stilul de viață i-a fost schimbat în totalitate.

„Nu prea mai am rezistență la efort, după nenorocirea aia de Covid-19. A fost nenorocirea aceea în pandemie, m-a afectat foarte mult, chiar dacă am fost pus la zid de foarte mulți neghiobi, spunând că m-am prefăcut.

Am suferit foarte mult, nu mai am rezistență la efort de atunci și nu mai fac sport. Și va trebui să încep treptat și ușor, din nou, să merg la sală, să încep antrenamentele de box, ce făceam eu înainte. Nu îmi mai permite organismul, deocamdată.” a declarat Marcel Pavel, în emisiunea FRESH by UNICA.

Marcel Pavel critică persoanele care exagerează cu operațiile estetice

Atent cu aparițiile lui, cântărețul nu exclude posibilitatea de a apela la medicul estetician, în viitor, pentru o intervenție de blefaroplastie. În rest, nu este de acord cu exagerările de niciun fel.

„Probabil am să apelez la un doctor estetician, poate că la pleoape puțin, poate acolo, că sunt lăsate puțin. În rest, nu! Nici n-aș vrea și nici n-are sens, ce sunt cocotă masculină? Nu sunt! Nu vreau! Orice s-ar întâmpla se vede când umbli față.” a menționat Marcel Pavel la FRESH by UNICA.

Artistul critică intervențiile estetice exagerate și se declară împotriva lor.

„Toate fetele au buzele făcute așa mari, seamănă toate între ele parcă au bot de rață. Nu știu dacă e necesar. Unele femei, pe care le consideram foarte frumoase, s-au mutilat pentru că au umblat la treaba asta. Când umbli la ce ți-a dat Dumnezeu e o problemă și când începi să te joci de-a Dumnezeu, tu ai o problemă! Te pedepsește! Toate au botul extraordinar, parcă sunt airbag-uri.” a semnalat Marcel Pavel.

„Mie mi se pare foarte urât și vulgar. Sunt demodat!”

Ce nu-i place sub nicio formă cântărețului?

„Buzele acelea extrem de mari. Adică poți să ai un contur, să zicem, poate femeile care au avut ceva probleme, s-au îngrășat, după aceea au slăbit, și-au pus silicoane în anumite zone, mai înțelegi. Dar așa, să faci din asta o virtute și o laudă, e penibil. Mie mi se pare foarte urât și vulgar. Sunt demodat!” a precizat Marcel Pavel, în exclusivitate, la FRESH by UNICA.

Tot în cadrul emisiunii FRESH by UNICA, artistul a făcut dezvăluiri neștiute despre familia sa, despre despărțirea de părinți, despre cum era să-l piardă pe unul dintre frați, în urma unor probleme de sănătate, și cum i-a salvat viața, dar și despre modul în care își crește copiii . Vezi aici articolul: Marcel Pavel și-a salvat fratele de la moarte: „Am cheltuit 30.000 de euro!” / Exclusiv

