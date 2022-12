Ce au în comun Andreea Antonescu, Antonia, Vica Blochina, Adriana Bahmuțeanu sau Mirabela Dauer? Aceste vedete sunt doar o parte din mamele celebre din România care au fost nevoite să își lase copiii în grija tatălui.

O despărțire poate fi una dintre cele mai dificile şi stresante experienţe de viaţă. Oricare ar fi motivul separării, aceasta generează tot felul de nelinişti şi trăiri dureroase. Cu atât mai delicată este atunci când la mijloc se află și un copil, iar situația este mult mai greu de gestionat.

Vedete din România ai căror copii au rămas în grija tatălui

Sunt cazuri în care lupta dată în instanță pentru copii lasă urme adânci, dar și situații ideale în care părinții se înțeleg pentru binele celor mici. Astăzi, vă prezentăm ce mai cunoscute cazuri din showbiz, în care mai multe mame celebre din România au ajuns să trăiască departe de copii, după ce s-au despărțit de partener.

Andreea Antonescu a mărturisit că fiica sa a ales să rămână în SUA

Andreea Antonescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu jurnalistul Victor Vrînceanu, alături de care va deveni mamă pentru a doua oară. Recent, Andreea a dezvăluit că a divorțat de fostul soț, Traian Spak, care locuiește de ani buni în America.

Fata Andreei Antonescu și a lui Traian Spak, Sienna, a decis să rămână cu tatăl său pentru a putea studia în Statele Unite ale Americii. Artista respectă decizia fiicei sale și merge destul de des în America pentru a petrece cât mai mult timp alături de Sienna.

„Sienna a ales să facă școala în State și era normal să petrec timp cu ea, mai ales că lipsisem pe toată perioada America Express! Am profitat amândouă la maximum de fiecare secundă, am clădit amintiri frumoase!”, a declarat Andreea Antonescu pentru cei de la Click.

Antonia, nevoită să își lase fetița să trăiască în Italia

Antonia este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi din țară și este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. De mai mulți ani, artista formează un cuplu cu Alex Velea, alături de care are doi copii, pe Akim și Dominic. Însă, în trecut, artista a avut o relație cu Vincenzo Castellano, iar din urma acestui mariaj s-a născut Maya. Cei doi foști s-au certat ani la rând în privința custodiei micuței. Inițial, Castellano a câștigat custodia copilului, iar după lungi procese s-a ajuns la custodie comună.

Antonia și fostul ei soț, Vincenzo Castellano, au reușit să îngroape securea războiului anul trecut, de dragul fiicei lor. Maya Rosaria Castellano are acum 12 ani și locuiește în continuare în Italia, alături de familia tatălui italian.

„De regulă ne vedem în Italia, acolo unde ea locuiește, dar, de ceva timp, poate să vină și ea în România și mă bucur de fiecare dată că, în sfârșit, se întâmplă acest lucru. Este un copil vesel, energic, bun, dar în același timp și sensibil. Cum spuneam, e super pasionată de dansuri, face cursuri de dans, am fost să o văd la competiții de dans. Maya vorbește italiană și engleză”, a declarat artista pentru Viva.

Fiul Vicăi Blochina a decis să se mute cu Victor Pițurcă la 14 ani. „Am avut depresie, am vrut să mor”

Vica Blochina este o prezență activă în showbiz-ul românesc. Fosta balerină care s-a născut în Lituania a devenit cunoscută în momentul în care s-a făcut publică povestea de dragoste pe care aceasta o avea cu fostul mare jucător de fotbal și antrenor, la acea vreme, Victor Pițurcă.

Relația dintre cei doi s-a terminat după 15 ani, în momentul în care Victor Pițurcă a aflat că va deveni tată. Vica Blochina i-a intentat antrenorului proces de paternitate la momentul respectiv. După ce a împlinit vârsta de 14 ani, fiul său, Edan, a anunțat-o că vrea să se mute la tatăl său iar Vica a mărturisit că a trăit un adevărat șoc în momentul acela.

„Am avut momente în care mă trezeam și mă întrebam când mor. A fost foarte, foarte rău. Am avut o depresie din luna iulie până să plec în Thailanda. Eu am vrut să mor. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu corpul meu. Eu am avut tot ce trebuie. Am casă, am copil, am tată care iubește copilul, am business care produce, am cercul de prieteni, orice femeie și-ar fi dorit să aibă viața mea, călătoresc, nu-mi lipsește nimic. Mă trezeam în fiecare zi și plângeam. Voiam să mor. Am fost la doi psihologi și au fost dezamăgire totală pentru mine. Eu nu sunt omul pastilelor, adică nu puteau să mă ducă la psihiatru”, a declarat fosta balerină pentru emisiunea „În Oglindă”.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, dragoste cu năbădai

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o relație cu nădădăi. Cei doi s-au căsătorit de mai multe ori și au divorțat de tot atâtea ori, cu scandal. Deși viața lor intimă a fost îndelung mediatizată, aceștia au evitat să-i aducă pe băieții lor în lumina reflectoarelor.

Ani la rând cei doi s-au luptat în instanță pentru copiii lor. După ce au locuit ani de zile cu mama lor, Eduard și Maximus stau acum cu tatăl Silviu Prigoană. În vara acestui an, Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu iubitul ei, George Restivan. Fosta soție a lui Silviu Prigoană își dorește un copil cu George și s-a declarat pregătită pentru acest lucru.

„El are o atracție pentru tribunale. E modul lui de a-mi arăta că l-am deranjat. Noi ca și cuplu nu am funcționat. Îndrăgosteala nu înseamnă dragoste profundă. Eu aveam niște concepții de viață, el avea altele. Mă trata ca pe o persoană inferioară. Da, m-am simțit umilită, în multe situații. Când mă jignea la televizor, în familie, în cercul de prieteni. Mă făcea albie de porci, mă jignea când mi-era lumea mai dragă. A existat violență. În momentul în care am simțit că sunt total nefericită și că nu mai pot și că dacă continui așa o să ajung la spitalul de nebuni, mi-am luat inima în dinți și am zis gata”, declara în trecut Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu Silviu Prigoană.

Roxana Blagu și-a revăzut fiica după 8 ani

Roxana Blagu, fostă solistă a trupei Trident, a devenit mamă pentru a doua oară în anul 2020. Roxana trăiește de aproape zece ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei Badiu. Din aceasta mare iubire a rezultat un fiu, pe nume Sasha.

Bucuria celei de-a doua nașteri a fost însă umbrită de durerea faptului că aceasta nu și-a mai văzut fiica din prima căsătorie de ani buni. Vedeta și fostul ei soț au divorțat pe când fiica lor, Oana, avea doar 3 ani și jumătate. Deși, inițial, cei doi au primit custodia comună, ulterior Roxana și-a pierdut drepturile în instanță, după ce și-a schimbat domiciliul foarte des.

„Eu, din păcate, nu pot să o văd, pentru că de la vârsta de 5 ani mi se spune că nu vrea să mă vadă. Noi nu vorbim. Acum câțiva ani m-am dus după ea la cursurile de înot. Mi-am făcut un abonament acolo, am aflat la ce oră vine și m-am ascuns în vestiar. Am văzut-o și a fost unul dintre momentele în care știam că va intra fără însoțitor. Nu mă gândeam la o minune, pentru că este greu și înțeleg, poate i s-au spus lucruri urâte despre mine. Nu știu ce este în sufletul ei. Nu știu câtă putere am avut să rămân acolo. Mi-a spus că nu-și dorește să mă vadă și să o las în pace. A fost foarte greu.”, a declarat, în trecut, Roxana Blagu pentru cei de la Vorbește Lumea.

Mirabela Dauer și-a pierdut băiatul în instanță

Celebra cântăreață a trecut prin momente cumplite în momentul în care a fost nevoită să renunțe la custodia fiului său. Mirabela Dauer a fost căsătorită cu regizorul TV Dan Traian Popovici. Din rodul acestei iubiri a rezultat Alexandru Popovici, care s-a născut la doar câteva zile după cutremurul din 1977. Deși se afla la cel de-al doilea mariaj, nici acesta nu a fost unul reușit.

Cântăreața a susținut că soacra nu o accepta, iar bătăile pe care le primea de la soț erau frecvente. Atunci când au ajuns în instanță, Traian Popovici a susținut că a surprins-o pe Mirabela în timp ce îl înșela, iar martorii aduși de acesta au făcut ca instanța să hotărască faptul că Mirabela trebuie să renunțe la fiul său.

„Tatăl meu a paralizat din cauza asta. El îl adora pe Nanu. Când mi-au luat copilul şi a văzut ce tristă eram, atâta tristreţe a adunat în el.S-a întors cu faţa la perete şi a murit.”, a povestit cunoscuta cântăreață, potrivit celor de la Playtech.

Alte mămici care și-au lăsat copiii în grija tatălui

Relația dintre Irinel Columbeanu a fost îndelung mediatizată și a ținut primele pagini ale tabloidelor din România la vremea respectivă. Atunci când au hotărât să o ia pe drumuri separate, Monica a fost nevoită să o lase pe Irinuca în grija lui Irinel. Odată ce a crescut, Irinuca a decis să se mute cu mama ei. În prezent, cele două locuiesc împreună în Malibu, iar Irinel Columbeanu merge să își viziteze fiica.

Și Maria Constantin, face parte din rândul mămicilor care au fost nevoie să renunțe la copil. Interpreta de muzică populară are un băiețel, pe nume Codruț, cu primul său soț, Ciprian. Vedeta a ales calea celebrității și și-a lăsat copilul în grija fostului soț. Deși aceasta susține că păstrează legătura cu fiul său, tatăl copilului o contrazice.

Ce impact au divorțurilor asupra copiilor

Divorțul poate cauza probleme emoționale, de la suferință, tristețe, izolare până la frica de singurătate și frustrare. Indiferent cine a inițializat divorțul, impactul este același asupra copiilor. Divorțul nu este un subiect tabu, nu țineți acest lucru secret, vă sfătuiesc specialiștii. Nu evitați discuția despre părintele care a plecat, dați-le explicațiile necesare fără a-l judeca pe celălalt părinte și apelați la ajutorul specialiștilor.

