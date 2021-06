Mama Ancăi Serea (40 de ani), în vârstă de 70 de ani, a ajuns recent de urgență la spital. Prezentatoarea TV a dezvăluit în mediul online cu ce probleme de sănătate de confruntă mama ei.

Anca este mama a șase copii. Din mariajul cu artistul Adi Sînă (43 de ani), Anca are patru copii, Noah (7 ani), Ava (5 ani), Moise (3 ani) și Leah (1 an).

În trecut, Anca a fost căsătorită cu omul de afaceri Filip Poplingher, care, în urma luptei cu leucemia, s-a stins din viață la doar 36 de ani. Din mariajul cu acesta, Anca mai are doi copii, un fiu și o fiică, David (18 ani) și Sara (13 ani).

Mama Ancăi Serea, de urgență la spital. „M-am plimbat prin mai mult spitale”

„Astăzi a fost o zi super ciudată pentru mine. Din păcate, mama s-a simțit destul de rău cu sănătatea și ieri și alaltăieri și am luat decizia să mergem la spital.

M-am plimbat prin mai mult spitale. (…) Am fost foarte mulțumiți de serviciile lor. Vreau să-i mulțumesc în special domnului doctor cardiolog care a văzut-o pe mama și s-a ocupat foarte bine de dânsa”, a spus Anca Serea pe Instagram.

De ceva timp încoace, Anca se luptă cu o anemie severă. „Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinerețe, dinainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut și primele investigații din cauza unor menstruații abundente. Aveam amețeli frecvente, stare de slăbiciune.

Eu nu am făcut tratamente susținute și nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Și, cu trecerea timpului, cu nașterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost așa grav ca anul trecut [2020], erau doar momente izolate”, a mărturisit Anca Serea pentru OK! Magazine.

„Eu mi-am prioritizat lucrurile în viață și încerc să nu ies din starea mea de liniște. Poate doar când am fost foarte bolnavă am fost speriată, aproape că voiam să-mi scriu testamentul. Atunci am vrut să-mi fac absolut toate investigațiile. Acum sunt bine”, a mai spus în cadrul aceluiași interviu.

Deși are o familie numeroasă, știrista a decis să revină pe micul ecran. Anca Serea și Florin Căruceru prezintă știrile sportive la Prima TV din decembrie 2020. Noutățile din sport sunt redate în fiecare zi în cadrul celui mai important jurnal de la Prima TV, FOCUS 18.

