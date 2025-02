Maia Morgenstern, după ce actorii Teatrului evreiesc de Stat au fost amenințați cu moartea: „Îmi este foarte greu”

Maia Morgenstern (62 ani) a transmis un mesaj public după ce s-a aflat că actorii care joacă pe scena Teatrului Evreiesc de Stat au primit amenințări și sunt nevoiți să fie prezenți la reprezentații sub protecția jandarmilor.

Actorii Teatrului Evreies de Stat, amenințați pe rețelele sociale

Actorii Teatrului Evreiesc de Stat au fost nevoiți să urce pe scenă în timp ce mai mulți jandarmi se aflau în sală pentru a-i proteja. Totul a pornit de la un mesaj amenințător venit pe rețelele sociale.

Pe 7 și 8 februarie a avut loc premiera piesei de teatru „Neguțătorul de Vise”, însă aceasta a fost umbrită de prezența jandarmilor din sală, care se aflau acolo pentru a le oferi protecție actorilor. Această decizie a fost luată după ce pe rețelele sociale au apărut mai multe amenințări, unele chiar și cu moartea, vizați fiind atât actorii, cât și instituția.

Totul a început pe 2 februarie, când pe TikTok a apărut o imagine cu clădirea Teatrului Evreiesc de Stat, alături de un mesaj îngrijorător.

„Cuibul unde progeniturile cazate evreieşti fascişte îşi ascund identitatea, învaţă limba română, pregătite mai târziu să preia conducerea totală a României”, este mesajul postat pe rețeaua de socializare, unde joacă și actrița Maia Morgenstern.

Actrița a tras un semnal de alarmă

Cum instituția nu a luat nicio măsură pentru a proteja actorii și instituția, un prieten de-al Maiei Morgenstern a decis să facă o plângere la poliție. Marea actriță s-a declarat îngrijorată, subliniind faptul că acest fel de comportamente nu trebuie să fie ignorate.

„Nu din partea teatrului (a fost făcută plângerea către autorităţi – n.r.). Vreau să fie clar! Nu din partea teatrului, lucru care mă îngrijorează şi mă întristează. Atâta vreme cât am fost la conducerea instituţiei şi au existat ameninţări explicite: „venim peste voi şi vă dărâmăm, vă dăm foc acolo!”, eu am făcut plângere penală. Fiecare manager are, însă, libertatea, dreptul, conştiinţa sa de a adopta o anumită atitudine sau alta”, a afirmat Maia Morgenstern la un post de televiziune, potrivit Cancan.

Actrița a explicat că aceste amenințări nu trebuie ignorate, iar ea nu vrea să le ia ca pe o glumă.

„Personal, sunt împotrivă, asumându-mi critici, ironii, derizoriul: `Haide, dom`le, te plângi din orice! Ai mai găsit un motiv să te bagi în seamă!` Nu sunt erou, nu am pretenția că nu mi-e greu. Deci chiar îmi este foarte greu. Când atrag atenţia asupra unor astfel de derapaje, mi se pare periculos, n-o iau în glumă”, a mai spus Maia Morgenstern.

