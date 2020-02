Kirk Douglas și-a donat averea de 60 milioane dolari

Celebrul actor a fost întotdeauna cunoscut ca o persoană caritabilă. Kirk a cerut ca 50 milioane dolari să fie distribuiți prin intermediul fundației sale, Douglas Foundation, care susține că „îi ajută pe cie care nu se pot ajuta singuri”.

Unii dintre beneficiari sunt Universitatea St Lawrence, care oferă burse pentru studenții minoritari sau neprivilegiați, Templul Westwood Sinai, Culver City’s Kirk Douglas Theatre și un spital pentru copii din Los Angeles.

Potrivit The Mirror, actorul nu i-a lăsat nimic fiului său, Michael. Însă acesta nu are nevoie de acei bani, întrucât are o avere estimată de 300 milioane dolari.

Kirk Douglas a încetat din viață pe 5 februarie 2020, vestea fiind dată chiar de fiul său.

„Cu mare tristețe, frații mei și cu mine vă anunțăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi, la vârsta de 103 ani. Pentru întreaga lume a fost o legendă, un actor din epoca de aur (…). Dar pentru mine și frații mei Joel și Peter a fost simplu TATA, pentur Catherine, un socru minunat, pentru nepoții și strănepoții lui un bunic iubitor, iar pentru soția sa, Anne, un soț minunat”, a scris Michael Douglas pe Instagram.

