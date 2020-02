Kirk Douglas a murit la 103 ani

„Cu mare tristețe eu și cu frații mei vă anunțăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi, la vârsta de 103 ani”, a scris Michael Douglas pe rețeaua de socializare.

„Pentru întreaga lume a fost o legendă, un actor al epocii de aur a filmelor care a trăit bine un umanist care era dedicat dreptății, iar cauzele în care a crezut au fost un standard către care noi toți am aspirat; dar pentru mine și pentru frații mei Joel și Peter el a fost simplu – tata, pentru Catherine – un socru minunat, pentru nepoții și strănepoții lui – un bunic iubitor, iar pentru soția lui, Anne, un soț minunat ”, a mai spus actorul.

„Lăsați-mă să închei cu cuvintele pe care i le-am spus la ultima sa aniversare și care vor rămâne mereu adevărate. Tată – te iubesc atât de mult și sunt mândru să fiu fiul tău”, a încheiat el mesajul de pe Instagram.

Cine a fost Kirk Douglas

Kirk Douglas și-a câștigat faima la Hollywood cu rolul său legendar din Spartacus, din filmul cu același nume din 1960. Cu un an în urmă, în 1959, el a avut o nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul lui Midge Kelly din Champion.

Deși nu a primit niciodată acest trofeu pentru actorie, a fost recompensat cu două Oscaruri ca producător pentru „The Bad and the Beautiful” în 1953 și „Lust for Life” în 1957, unde l-a întruchipat pe pictorul Vincent Van Gogh.

În anul 1995, Academia americană de Film i-a acordat un Oscar onorific pentru întreaga carieră.

