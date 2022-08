Jennifer Coolidge, mama lui Stifler din „American Pie”: „M-am culcat cu 200 de bărbați după rolul din acel film”

Actrița Jennifer Coolidge (60 de ani) a mărturisit că s-a culcat cu 200 de bărbați după ce a apărut în filmul “American Pie”, unde a interpretat-o pe mama lui Stifler.

M-a ajutat mult rolul de mama sexy din “American Pie” și am avut parte de multă activitate pe plan sexual datorită apariției mele în acel film. Mi-a adus atât de multe beneficii filmul. Altfel nu ar fi trecut prin patul meu vreo 200 de oameni. Probabil am primit atenție pentru că oamenii se gândeau la mine ca la mama lui Stifler sau ca al femeia din „Legally Blonde” – a recunoscut Jennifer, într-un interviu pentru Variety, notează usmagazine.com .

Acțiunea comediei “American Pie”, din 1999, se concentrează în jurul unui grup de băieți adolescenți – Jim (Jason Biggs), Oz (Chris Klein), Kevin (Thomas Ian Nicholas) Finch (Eddie Kaye Thomas) și Stifler (Seann William Scott) care fac un pact să-și piardă virginitatea în noaptea balului de absolvire a liceului. În timp ce personajele își încearcă norocul cu colegele lor de clasă – Michelle (Alyson Hannigan), Vicky (Tara Reid) și Heather (Mena Suvari) -, Finch ajunge să fie sedus de mama lui Stifler.

Jennifer avea doar 38 de ani când a fost lansat filmul, dar era de multă vreme considerată ca sclipitoare, controversată și de vârstă mijlocie.

Întotdeauna am părut bătrână pentru vârsta mea. Am cumpărat o cutie de bere când aveam 11 ani cu peruca vecinului meu – a precizat actrița.

După “American Pie”, Jennifer Coolidge a avut mai multe relații cu bărbați mai tineri ca ea.

Am ieșit cu bărbați mai tineri după “American Pie”. Și am avut relații cu bărbați mai tineri în următorii 10 – 15 ani. – a spus ea la acea vreme.

Actrița a mai dezvăluit că a fost și cu bărbați care se cunoșteau între ei. Ea obișnuia să le spună că are o soră geamănă:

Am plecat într-o vacanță și am dat peste doi tipi care erau prieteni. Le-am spus că am o soră geamănă și am ieșit cu amândoi.