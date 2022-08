Maria Constantin și Robert Stoica se căsătoresc! „Am fost cerută!”

Maria Constantin (35 de ani) și Robert Stoica (32 de ani) s-au logodit! Perechea și-au confirmat relația în primăvara anului trecut. Maria și Robert s-au cunoscut în timpul unui eveniment și s-au mutat împreună la scurt timp de la începerea relației. Artista a fost cea care a făcut primul pas.

„La anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul. Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto. O să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant, ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a declarat Maria Constantin, pentru EGO.