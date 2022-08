Nicole Cherry (23 de ani) și J Balvin (37 de ani) s-au cunoscut în anul 2013, la scurt timp după ce fiecare a început să câștige notorietate, Nicole cu piesa „Memories”, iar Balvin cu piesa „Tranquila”.

Nicole Cherry, prietenie specială cu J Balvin. Ce a făcut recent artistul

„Ce m-a șocat pe mine la Balvin a fost că atunci când și-a schimbat numărul de telefon, când avea deja colaborarea cu Beyonce, a ținut să-mi scrie că l-a schimbat. Am numărul lui de la începuturi, când m-am întâlnit cu el. De-abia mă lansasem și tot atunci se lansase și el cu „Tranquila”. Atunci m-am întâlnit cu el și, ulterior, am mai discutat. De exemplu, i-am cerut un filmuleț de ziua lui Florin, îl am și acum”, a declarat Nicole Cherry în aprilie 2022, la Pro FM.

Recent, solista s-a filmat dansând pe noua piesă a lui Balvin, videoclip pe care artistul l-a repostat pe contul personal. „Cum o să dorm? Foarte bine”, a scris Nicole pe Instagram, după ce a văzut postarea.

J Balvin, la Untold 2022

J Balvin va fi prezent la festivalul Untold, care are loc în Cluj, în perioada 4-7 august. Acesta face parte din lista de peste 200 de artiști naționali și internaționali care vor fi prezenți pe cele 6 scene ale festivalului. Pe lângă J Balvin, artiști precum Above & Beyond, Anne-Marie, Claptone, David Guetta, Don Diablo, Kygo și alții vor mai face parte din show.

Nicole Cherry s-a căsătorit în mai 2022

Nicole a marcat pe 19 mai 2022 două evenimente speciale, cununia civilă cu logodnicul ei, Florin Popa (32 de ani), și botezul fiicei lor, Anastasia Maria, născută pe 27 noiembrie 2021.

Între cântăreață și logodnicul ei este o diferență de vârstă de 8 ani, diferență pe care Nicole o consideră un avantaj.

„Până să fiu cu el, am mai avut așa mici copilării cu băieți care erau de vârsta mea. Sincer, nu mă regăseam. Când eram de aceeași vârstă, mereu simțeam că eu sunt mai matură. Și de data asta chiar simt că e ceva potrivit. Adică e matur cât să poată să mă înțeleagă și câteodată să îmi facă și copilăriile, adică e frumos”, mărturisea solista în trecut.

Foto: Instagram