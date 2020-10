James Redford a murit. Fiul lui Robert Redford avea 58 de ani

James Redford, realizator de filme documentare, scenarist și activist, a primit diagnosticul de cancer hepatic la finalul anului trecut. Problemele lui au început la vârsta de 15 ani, din cauza unei boli inflamatorii intestinale, care i-a afectat ficatul. Făcuse două transplanturi în 1993 și era în așteptarea celui de-al treilea, după ce boala a reapărut în urmă cu doi ani.

Anunțul morții sale a fost făcut de soția sa, Kyle Redford: „A trăit o viaţă frumoasă, care a avut impact şi a fost iubit de mulţi. Îi va fi simţită lipsa. Ca soţie a lui de 32 de ani, sunt recunoscătoare pentru cei doi copii extraordinari pe care i-am crescut împreună. Nu ştiu ce ne-am fi făcut fără ei în ultimii doi ani”.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020