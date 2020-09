Jackie Stallone a murit. Mama actorului Sylvester Stallone avea 98 de ani

Vestea că Jackie Stallone a încetat din viață a fost făcut de fratele actorului, cântărețul Frank Stallone. Acesta a transmis că mama lui “a murit în somn, aşa cum îşi dorea”.

“Fratele meu Sylvester a avut toată viața grijă de ea ca de o regină. Nu voi mai putea să îmi sun mama și să mă certe că nu m-am însurat până acum. Noi toți am iubit-o, iar amintirea ei va predomina în gândurile noastre. Îmi va fi dor de tine mereu, mama“, a scris Frank pe rețelele de socializare, unde a descris-o pe mama sa ca fiind “o persoană foarte excentrică şi flamboaiantă.”

“Mintea ei a rămas ascuţită ca un brici până în ziua morţii sale. Nu a purtat niciodată mască, a fost o adevărată femeie revoluționară”, a mai adăugat el.

Și Sylvester Stallone a făcut o postare pe Instagram prin care și-a arătat recunoștința pentru cea care i-a dat viață.

“O mamă care mereu a crezut și și-a încurajat fiii. Ea a fost fana nr.1 a lui Sly și Frank. Ne vom aminti mereu de carisma ei și de iubirea necondiționantă“, a scris actorul.

Cine a fost Jackie Stallone

Jackie, pe numele său real Jacqueline Frances Labofish, a avut o viață demnă de un scenariu de film. După ce a fugit de acasă la 15 ani pentru a se alătura unei trupe de circ, a lucrat ca trapezistă timp de doi ani. Apoi devenit cântăreaţă de cor în spectacole jucate pe Broadway. În anii ’50 a deschis o sală de sport dedicată femeilor, Barbarella’s.

A prezentat mai târziu exerciţii de fitness într-o emisiune TV difuzată de un post local din Washington. În anii ’80 a devenit promotor al circuitului feminin de wrestling GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling). În anii ’90 a devenit cunoscută ca astrolog. În 1989, a publicat cartea “Star Power: An Astrological Guide to Supersuccess”, potrivit știrileprotv.ro.

De asemenea, a pretins că a inventat termenul “rumpology”, care se referă la arta de a ghici viitorul unei persoane prin descifrarea liniilor şi formelor feselor sale.

Îndrăgostită de sport, Jackie Stallone a făcut antrenamente și după 90 de ani.

A fost căsătorită de trei ori: cu Frank Stallone Sr., tatăl celor doi fii, Sylvester și Frank, cu Anthony Filiti, tatăl fiicei sale Toni D’Alto, care a murit de cancer în 2012, la 48 de ani, și cu Stephen Devine, în 1998.

Sursă foto: Profimedia

