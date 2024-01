Iuliana Marciuc, secretul relației de 28 de ani cu Adrian Enache: „Noi nu am cedat, am încercat să găsim soluții”/ Interviu exclusiv

Iuliana Marciuc ne dezvăluie secretul unei relații care durează de aproape 30 de ani. Prima dată l-a văzut pe Adrian Enache la Tele7abc, imitându-l pe Michael Jackson, și i s-a părut foarte talentat. Nu a fost niciodată geloasă și nici nu a plecat urechea la gura lumii care, de multe ori, nu a fost blândă cu ei.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, cunoscuta prezentatoare și realizatoare tv Iuliana Marciuc ne povestește despre cel mai greu moment din viață, pierderea tatălui. Mărturisește că dragostea pentru televiziune o moștenește de la părintele ei care a fost un cunoscut om de radio. Își amintește de primul direct, alături de Cristina Bota, și recunoaște că, în ciudat greutăților, nu a vrut să renunțe niciodată la drumul ales. Iuliana Marciuc, în vârstă de 56 de ani, este împreună cu celebrul cântăreț Adrian Enache de 28 de ani. Au împreună un fiu, pe David, în vârstă de 18 ani, pasionat de regie-film.

Iuliana Marciuc, secrete din relația cu Adrian Enache: „David a adus un fel de echilibru perfect”

Iuliana, de ce televiziune? Ce te-a atras la acest domeniu?

Pentru că ăsta a fost destinul meu. Apropo de asta, eu cred în destin. Am ales televiziunea poate datorită faptului că tatăl meu a lucrat la radio. Eu eram elevă de liceu, apoi de facultate și am colaborat la emisiunile de radio în timpul facultății. Aveam și un studio de televiziune improvizat, cu circuit închis, am început să colaborez și cu ei. Când am văzut anunțul că se caută crainică, varianta de a participa la examen a venit firesc. Apoi a început să-mi placă foarte mult.

Iuliana Marciuc își amintește primul direct la TVR

În 1990 ai intrat în TVR. Îți mai aduci aminte primul direct, prima bâlbă, prima mare emoție?

Îmi aduc aminte că am intrat împreună cu Cristina Bota în emisie, în direct, și am prezentat programul serii. Cristina s-a arătat foarte mirată că nu aveam emoții, așa că a avut ea pentru amândouă. Ea realiza mult mai bine, la vremea respectivă, ce se putea întâmpla în direct.

„Niciun moment nu am vrut să renunț”

A existat vreun moment când te-ai gândit să renunți? Nu este o viață ușoară.

Niciun moment nu am vrut să renunț. Mi-a plăcut foarte mult tot ce am făcut și mai ales mi-a plăcut faptul că nicio zi nu a semănat cu alta. Am putut crește străbătând treaptă cu treaptă fiecare etapă. De la crainică de program, apoi moderator, realizator, producător și producător de evenimente speciale.

Cum l-a cunscut Iuliana Marciuc pe Adrian Enache

28 de ani alături de Adrian Enache. Îți mai aduci aminte care a fost primul gând atunci când l-ai cunoscut?

Îmi amintesc că prima dată l-am văzut la televizor la Tele7abc. Făcea imității, cânta muzică indiană, îi imita pe Michael Jackson, Mihai Constantinescu și Ion Dolănescu. Mi-a plăcut foarte mult vocea lui și mi s-a părut foarte talentat.

„Noi nu am cedat, am încercat să găsim soluții”

Nu ați avut o relație ușoară. Cum ai reușit să o gestionezi, să nu apleci urechea la nimic din ce, probabil, ți s-a spus?

Cred că ține foarte mult și de firea fiecăruia. Noi aici ne-am potrivit foarte mult unul cu altul, nici el nici eu nu plecăm urechea la nimic. În ceea ce privește perioadele mai grele…evident că au fost, sunt în orice cuplu. Noi nu am cedat foarte ușor, am încercat să găsim soluții și să trecem peste.

La generația actuală nu se mai întâmplă așa, tinerii renunță foarte ușor iar prima decizie pe care o iau este separarea. Eu cred că prima decizie ar trebui să fie comunicarea și încercarea de a trece peste impasul respectiv.

Iuliana Marciuc, alături de familia ei. Sursă foto: Arhivă personală

Iuliana Marciuc: „O relație durează atunci când se întâlnesc suflete pereche”

Există vreun secret ca o relație să dureze?

Eu cred că o relație durează atunci când se întâlnesc suflete pereche. Când amândoi au grijă de iubire pentru că dragostea se întreține, ambii parteneri trebuie să facă eforturi în acest sens.

Ești o femeie foarte sinceră așa că îndrăznesc să te întreb: ai fost vreodată geloasă, ai simțit vreodată o urmă de neîncredere?

Nu. Cred că atunci când ai încredere în ține automat ai încredere și în celălat. Nu mi-am pus niciun moment problema astfel.

Iuliana Marciuc, despre relația cu fiul ei: „Amândoi ni l-am dorit foarte mult. David a adus un fel de echilibru perfect”

Cum este mama Iuliana? Când David era mic erai mai relaxată sau mai panicată?

Amândoi ni l-am dorit foarte mult pe David și, când a venit, a adus un fel de echilbru perfect în relația noastră. Amândoi am fost foarte echilibrați cu David și asta este motivul pentru care, la adolescență, David este un om echilibrat. L-am tratat cu respect încă de când era mic și am fost atentă la toate mesajele pe care mi le trimitea.

Eu nu sunt o mamă foarte indulgentă, cred că cei mici au nevoie de reguli. Dar am fost mereu foarte apropiată de el, am petrecut foarte mult timp împreună. Nu prea mi-a spus secretele lui pentru că este mai interiorizat decât mine, probabil pentru că este băiat. Dar când are nevoie să ne spună lucruri importante, o face.

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Îmi plăcea foarte mult să mă joc afară, în fața blocului. Eram cam 20 de copii, ne strigam unii pe alții și ne adunam. Jucam elastic, șotron, hoții și vardiștii. Mai târziu, când am mai crescut, mergeam împreună la filme, la cinematograf.

Citește și: Iuliana Marciuc l-a dat de gol pe Adrian Enache. Ce plan are artistul cu fiica Diana, care l-a făcut bunic, și nepoata lui

Citește și: Iuliana Marciuc a pregătit bugetul pentru studiile fiului său. Țara în care e tentat David să plece la facultate

Iuliana Marciuc: „Am fost foarte bună prietenă cu mama mea”

Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

Am fost foarte bună prietenă cu mama mea căreia îi povesteam tot iar ea se arăta, zilnic, foarte interesată de poveștile mele. Mă asculta cu mare atenție și își găsea timp pentru mine. Cu tata stăteam mai ales diminețile pentru că la radio pleca după amiază. Stăteam în pat și jucam remi sau spânzuratoarea.

Anul trecut l-ai pierdut pe tatăl tău. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu el?

Nu pot să aleg pentru că sunt foarte multe amintiri frumoase. Mai ales cele de la mare de la Radio Vacanța. El era detașat toată vara acolo și eu mergeam cu el. Stăteam în apă, la plajă dar și în sediul Radio Vacanța unde participam la felul în care se realizau emisiunile estivale.

Iuliana Marciuc: „Am avut mereu probleme cu disciplina”

Cum era liceana Iuliana? Premiantă sau rebela clasei?

Am fost tot timpul premiantă, am avut toate culorile de șnur de pionieri. Învățam foarte bine dar asta nu mă împiedică să am mereu probleme cu disciplină. În clasa întâi, de exemplu, nu puteam să stau în bancă. Mă ridicam tot timpul, mă plimbam. Eram cea mai mică din clasă și nu aveam răbdare. Mai târziu băteam băieții, le dădeam cu cartea în cap pentru că mă trăgeau de cozi. Eram mai băiețoasă.

„Am decis, împreună cu iubitul meu de la grădiniță, să ne mutăm împreună”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Am venit o dată acasă de la grădiniță și am spus că de mâine nu voi mai veni acasă. Am decis, împreună cu iubitul meu de la grădiniță, să ne mutăm împreună. Mama m-a luat foarte în serios și m-a întrebat unde o să stăm, să știe să vină să mă viziteze. Nu am știut ce să răspund și mi-am dat seama că nu-mi pusesem bine planul la punct.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Cred că pierderea tatălui meu a fost momentul cel mai greu pentru că a venit foarte repede, deși ne așteptam. Mai degrabă a fost sugerat de tata. Transmitea, odată cu împlinirea vârstei de 80 de ani, că își pusese singur un termen. Acum, când mă gândesc, mi se pare că era foarte tânăr și mai avea încă mult de trăit.

Ai făcut compromisuri în viață? Care a fost cel mai greu?

Cred că mici compromisuri facem fiecare, în special în viața profesională. Și eu am făcut. De exemplu atunci când am acceptat o emisiune care știam că n-o să facă mare audiență.

Ce planuri ai pentru 2024, personale și profesionale?

Datorită faptului că David va fi, anul acesta, student, indiferent unde se va întâmpla acest lucru, va aduce mari schimbări pentru mine. Jumătate din an va fi cu emoția examenelor și cealaltă jumătate cu emoția unui nou început pentru el.

Sursă foto: Iuliana Marciuc, Facebook

