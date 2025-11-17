Iulia Pârlea, detalii despre relația cu părinții lui Alexandru Pițurcă. Vedeta își dorește să devină mamă: „Eu am avut relații puține și de lungă durată”

Iulia Pârlea (40 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune. Deși este o prezență constantă pe micile ecrane, viața ei nu este una expusă publicului larg. Într-un interviu acordat Viva!, Iulia a vorbit deschis despre relații, carieră și prieteni, dar și despre familia Pițurcă.

Iulia Pârlea, despre pierderea mamei și dorința de a avea copii

Iulia Pârlea și-a pierdut mama în urmă cu mai mulți ani, aceasta reușind să o vadă scurt timp pe fiica ei pe micile ecrane. Însă, potrivit vedetei de la PRO TV, mama ei a fost cea care a încurajat-o să o apuce pe acest drum, știind că este ceea ce i se potrivește cu adevărat.

Întrebată care este cea mai dură lecție pe care a primit-o de la viață, Iulia a răspuns sincer: „Că sunt singură. În momentul în care mi-am pierdut mama, mi-am dat seama că sunt singură…S-a întâmplat acum mulți ani, a coincis cu intrarea mea în televiziune, dar mama a apucat să mă vadă vreo două săptămâni. Ea e singura care a crezut în mine și m-a încurajat să merg pe drumul acesta al televiziunii. Mi-a zis ‘tu acolo o să fii’. Și uite că a avut dreptate!”

De asemenea, prezentatoarea tv spune că își simte în continuare mama aproape și că își dorește și ea, la rândul ei, să aibă copii și să își întemeieze o familie.

„Îmi doresc copii. Mi-am dorit de mică să fiu mamă. Nu s-a întâmplat și îmi dau seama că a fost mai bine că nu s-a întâmplat, pentru că nu eram pregătită, cu siguranță. Eu am avut relații puține și de lungă durată, și s-a pus problema de fiecare dată. În fiecare relație a venit vorba de căsătorie, de copil…Dar știi cum e…Vreau să cred că cineva de Sus, de acolo, mi-a dat câte o palmă și m-a trezit la realitate. A fost tot răul spre bine”, a povestit ea.

Vedeta, despre relația cu familia lui Alex Pițurcă

În anul 2016, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau cel mai nou cuplu din showbizul românesc, dar relația lor a luat sfârșit după doar trei ani. În ceea ce privește relația pe care a avut-o cu familia acestuia, prezentatoarea rubricii Meteo spune că Victor Pițurcă și soția lui făcut-o să se simtă iubită și apreciată.

„Eu îi respect foarte mult și m-am simțit iubită și apreciată în familia lor. Am avut o relație foarte bună și cu doamna Pițurcă și cu domnul Pițurcă, și cu sora fostului meu prieten. Încă țin legătura cu ea, ne înțelegem bine”, a spus sincer Iulia.

Pe de altă parte, prezentatoarea tv spune că nu poate exista o relație de prietenie după una de iubire: „Din experiența mea, nu. Și vin cu argumentul acesta: dacă puteam să fim prieteni, nu ne despărțeam, că ne înțelegeam”.

Iulia Pârlea spune că televiziunea a făcut-o să aibă încredere în ea

Iulia Pârlea recunoaște că, de când a intrat în televiziune, a reușit să învețe să facă câte puțin din toate, de la divertisment la știri generale și sportive, până la prezentarea rubricii Meteo. Aceasta spune că televiziunea, în special postul de televiziune PRO TV a făcut-o să capete încredere în forțele proprii.

„Am făcut cam tot ce ține de televiziune: am prezentat știri sportive, divertisment, știri generale, acum prezint vremea, am prezentat și o emisiune cu Horia Brenciu, am făcut și radio, am jucat și în multe videoclipuri…Uite, mi-ar plăcea să joc într-un film. Poate sunt lipsită de modestie, dar asta a făcut ProTV-ul din mine, m-a ajutat să capăt încredere în mine. Cred că m-aș descurca. Pot să învăț orice. Nu mi-e frică de muncă”, a mai spus Iulia pentru Viva.ro.

