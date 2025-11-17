  MENIU  
Home > Vedete > Iulia Pârlea, detalii despre relația cu părinții lui Alexandru Pițurcă. Vedeta își dorește să devină mamă: „Eu am avut relații puține și de lungă durată”

Iulia Pârlea, detalii despre relația cu părinții lui Alexandru Pițurcă. Vedeta își dorește să devină mamă: „Eu am avut relații puține și de lungă durată”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Iulia Pârlea (40 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune. Deși este o prezență constantă pe micile ecrane, viața ei nu este una expusă publicului larg. Într-un interviu acordat Viva!, Iulia a vorbit deschis despre relații, carieră și prieteni, dar și despre familia Pițurcă.

Iulia Pârlea, despre pierderea mamei și dorința de a avea copii

Iulia Pârlea și-a pierdut mama în urmă cu mai mulți ani, aceasta reușind să o vadă scurt timp pe fiica ei pe micile ecrane. Însă, potrivit vedetei de la PRO TV, mama ei a fost cea care a încurajat-o să o apuce pe acest drum, știind că este ceea ce i se potrivește cu adevărat.

iulia parlea pregatiriIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Întrebată care este cea mai dură lecție pe care a primit-o de la viață, Iulia a răspuns sincer: „Că sunt singură. În momentul în care mi-am pierdut mama, mi-am dat seama că sunt singură…S-a întâmplat acum mulți ani, a coincis cu intrarea mea în televiziune, dar mama a apucat să mă vadă vreo două săptămâni. Ea e singura care a crezut în mine și m-a încurajat să merg pe drumul acesta al televiziunii. Mi-a zis ‘tu acolo o să fii’. Și uite că a avut dreptate!”

De asemenea, prezentatoarea tv spune că își simte în continuare mama aproape și că își dorește și ea, la rândul ei, să aibă copii și să își întemeieze o familie.

Detalii neștiute până acum despre soția lui Radu Mazăre au ieșit la iveală! Cine este, de fapt, Roxana Mihalache și ce s-a aflat despre ea
Detalii neștiute până acum despre soția lui Radu Mazăre au ieșit la iveală! Cine este, de fapt, Roxana Mihalache și ce s-a aflat despre ea
Recomandarea zilei

Îmi doresc copii. Mi-am dorit de mică să fiu mamă. Nu s-a întâmplat și îmi dau seama că a fost mai bine că nu s-a întâmplat, pentru că nu eram pregătită, cu siguranță. Eu am avut relații puține și de lungă durată, și s-a pus problema de fiecare dată. În fiecare relație a venit vorba de căsătorie, de copil…Dar știi cum e…Vreau să cred că cineva de Sus, de acolo, mi-a dat câte o palmă și m-a trezit la realitate. A fost tot răul spre bine”, a povestit ea.

Citește și: Silviu Mircescu neagă orice relație cu Iulia Pârlea. Actorul spune că este divorțat și de câteva luni se află într-o altă relație: „Nu mai dorm de joi”

Fiul lui Adrian Năstase și soția sa, ceartă monstru în plină stradă! Corina, surprinsă plângând, cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați. Sunt imaginile momentului! FOTO
Fiul lui Adrian Năstase și soția sa, ceartă monstru în plină stradă! Corina, surprinsă plângând, cu bebelușul în cărucior. Cum au fost fotografiați. Sunt imaginile momentului! FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Cum se menține Iulia Pârlea la 38 de ani și ce părere are despre intervențiile estetice: “Vreau să previn decât să tratez”/ Exclusiv

Vedeta, despre relația cu familia lui Alex Pițurcă

În anul 2016, Iulia Pârlea și Alex Pițurcă formau cel mai nou cuplu din showbizul românesc, dar relația lor a luat sfârșit după doar trei ani. În ceea ce privește relația pe care a avut-o cu familia acestuia, prezentatoarea rubricii Meteo spune că Victor Pițurcă și soția lui făcut-o să se simtă iubită și apreciată.

Eu îi respect foarte mult și m-am simțit iubită și apreciată în familia lor. Am avut o relație foarte bună și cu doamna Pițurcă și cu domnul Pițurcă, și cu sora fostului meu prieten. Încă țin legătura cu ea, ne înțelegem bine”, a spus sincer Iulia.

Pe de altă parte, prezentatoarea tv spune că nu poate exista o relație de prietenie după una de iubire: „Din experiența mea, nu. Și vin cu argumentul acesta: dacă puteam să fim prieteni, nu ne despărțeam, că ne înțelegeam”.

Citește și: Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat de la sediul Pro TV până acasă: „M-am speriat, era noapte” / Exclusiv

Citește și: Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre nașterea copiilor ei. Partenera lui Nicușor Dan și fiul lor, Antim, prezenți la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității

Iulia Pârlea spune că televiziunea a făcut-o să aibă încredere în ea

Iulia Pârlea recunoaște că, de când a intrat în televiziune, a reușit să învețe să facă câte puțin din toate, de la divertisment la știri generale și sportive, până la prezentarea rubricii Meteo. Aceasta spune că televiziunea, în special postul de televiziune PRO TV a făcut-o să capete încredere în forțele proprii.

Am făcut cam tot ce ține de televiziune: am prezentat știri sportive, divertisment, știri generale, acum prezint vremea, am prezentat și o emisiune cu Horia Brenciu, am făcut și radio, am jucat și în multe videoclipuri…Uite, mi-ar plăcea să joc într-un film. Poate sunt lipsită de modestie, dar asta a făcut ProTV-ul din mine, m-a ajutat să capăt încredere în mine. Cred că m-aș descurca. Pot să învăț orice. Nu mi-e frică de muncă”, a mai spus Iulia pentru Viva.ro.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iulia Pârlea

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Fanatik
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
GSP.ro
Controversata ispită de la Insula Iubirii l-a cucerit pe fotbalistul retras la 22 de ani: „Dacă vreau un tip, întotdeauna îl obțin!”
Controversata ispită de la Insula Iubirii l-a cucerit pe fotbalistul retras la 22 de ani: „Dacă vreau un tip, întotdeauna îl obțin!”
Click.ro
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Citește și...
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
De ce centrala nu mai încălzește caloriferele uniform. Ce să verifici înainte să chemi instalatorul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce poreclă i-ar fi dat Regele Charles lui Meghan, în privat. Culisele unei relații complicate
Anais, fiica lui Christian Sabbagh a lansat o melodie după accidentul vascular al tatălui ei: „A fost impresionant”
O influenceriță celebră a murit la 39 de ani. Decesul ei, învăluit în mister
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16
Vacanță de vis la Viena
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Anais, fiica lui Christian Sabbagh a lansat o melodie după accidentul vascular al tatălui ei: „A fost impresionant”
Anais, fiica lui Christian Sabbagh a lansat o melodie după accidentul vascular al tatălui ei: „A fost impresionant”
O influenceriță celebră a murit la 39 de ani. Decesul ei, învăluit în mister
O influenceriță celebră a murit la 39 de ani. Decesul ei, învăluit în mister
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Nici după moarte nu are liniște... Scene ireale la priveghiul lui Horia Moculescu. Ce s-a întâmplat după ce Mariana Moculescu a ajuns acolo.
Nici după moarte nu are liniște... Scene ireale la priveghiul lui Horia Moculescu. Ce s-a întâmplat după ce Mariana Moculescu a ajuns acolo.
Cu cine trebuie să te căsătorești, în funcție de zodia ta? Astrele spun adevărul
Cu cine trebuie să te căsătorești, în funcție de zodia ta? Astrele spun adevărul
Elle
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul Giorgios pe internet alături de mama lui. Foto
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Cum s-a schimbat relația dintre Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, de când au devenit părinți: „Dacă putea, ar fi…”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton celor trei copii ai lor: „Un subiect destul de tensionat...”
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!
Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16
Andreea Raicu, reacție dură despre scandalul legat de doctorul Cristian Andrei. "E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd!"
Andreea Raicu, reacție dură despre scandalul legat de doctorul Cristian Andrei. "E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd!"
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre nașterea copiilor ei. Partenera lui Nicușor Dan și fiul lor, Antim, prezenți la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre nașterea copiilor ei. Partenera lui Nicușor Dan și fiul lor, Antim, prezenți la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității
Observator News
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Libertatea pentru Femei
Sara, fetița de 2 ani decedat[ la dentist, a fost înmormântată. Dureros ce a așezat familia peste tot, în biserică. Mama nu a participat la funeralii, iar tatăl face dezvăluiri grave: „Ne-a nenorocit”
Sara, fetița de 2 ani decedat[ la dentist, a fost înmormântată. Dureros ce a așezat familia peste tot, în biserică. Mama nu a participat la funeralii, iar tatăl face dezvăluiri grave: „Ne-a nenorocit”
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce diferență de vârstă este între Denise Rifai și Dan Alexa, cel mai nou cuplu din showbiz. Publicul nu se aștepta
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
10 simptome fizice neașteptate ale anxietății
10 simptome fizice neașteptate ale anxietății
Este vorba despre schimbări de dispoziție sau despre tulburare bipolară? Semnele ascunse ale tulburării bipolare
Este vorba despre schimbări de dispoziție sau despre tulburare bipolară? Semnele ascunse ale tulburării bipolare
Legătura surprinzătoare dintre vitamina D și riscul de demență
Legătura surprinzătoare dintre vitamina D și riscul de demență
Rogobete, mesaj ferm: Fără inele, verighete și unghii false în secțiile ATI din spitale!
Rogobete, mesaj ferm: Fără inele, verighete și unghii false în secțiile ATI din spitale!
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Imagine rară cu băiețelul lui Ianis Hagi! Giorgios, la aproape 3 luni, îmbrăcat din cap până-n picioare în echipamentul naționalei României
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Andi Moisescu, schimbat total după divorțul de Olivia Steer. Fanii: „Parcă a întinerit!”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton