Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au divorțat în anul 2013, după un mariaj de aproape 9 ani. Fostul cuplu are împreună o fiică, Mikaela, în vârstă de 11 ani.

Invitată în podcastul găzduit de Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Iulia a spus care consideră ea că au fost motivele divorțului.

Iulia Albu a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Mihai Albu

„Am divorțat amiabil, la notar. Nu am avut discuții, nu am avut negocieri. Cred că nu eram compatibili. În momentul în care nu ești compatibil cu persoana de lângă tine nu poți să construiești ceva pentru totdeauna”, a început fashion editorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Am avut și lucruri în comun, dar compatibilitatea noastră nu a fost până la capăt. N-aveam interese comune. Cu doi ani înainte de divorț, atunci mi-am dat seama că nu putem să continuăm.

Dar, încă o dată, a fost un divorț amiabil, nu a fost scandal. Am ieșit de mână împreună de la notar. Eu am fost foarte împăcată cu această decizie”, a continuat.

„La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus că nu mai poate fi căsătorit și că dorește să divorțeze. Că și eu îmi doream lucrul ăsta este foarte adevărat.

Doar că nu l-am verbalizat pentru că știi, trăim într-o societate în care oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că suntem evoluați și liberali, nu suntem.

Citește și:

Iulia Albu a fost întrebată de un urmăritor dacă și-a mărit sânii. Cum a răspuns?

Iulia și Mihai Albu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu foștii nași, Cristi și Mihaela Borcea

Iulia Albu, însărcinată pentru a doua oară? Fashion editorul a clarificat

În România încă este o problemă ca o femeie să divorțeze. Iar acum 8-9 ani, cu siguranță era o problemă și mai mare.

Probabil că ar mai fi trecut jumătate de an până să fie inițiativa mea 100%. Dar mi-am dorit și eu acest lucru. De aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat.

A dorit, după ce am divorțat, mașina pe care mi-a făcut-o cadou de ziua mea înapoi. I-am dat-o. Mi-a cerut verigheta, i-am dat-o. N-a fost niciun fel de opoziție din partea mea”, a mai spus Iulia.

Întrebată care crede ea că a fost motivul principal al divorțului, Iulia a adăugat: „Am avut o problemă pe care o au 90% din cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Nu-și dorește. Eu am lucrat tot timpul, din facultate.

În momentul în care am început să cresc foarte rapid, a devenit o problemă. Eu am dorit să dau la UNArte pentru că voiam să fac modă, iar el a spus că dacă fac asta divorțează. (…) Bărbații din România doresc femei care să stea în umbra lor”.

De aproximativ 5 ani, Iulia formează un cuplu cu actualul ei partener, Mihai Alexandru (Mike). „Acum am lângă mine un om care mă susține 100% și care crede în mine. Care știe să-mi spună când greșesc, pe care îl ascult și care știe să mă laude atunci când este cazul”, a mai spus Iulia.

Foto: Libertatea.ro; Instagram