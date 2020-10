Actorul Brad Pitt (56 de ani) și modelul de origine germană Nicole Poturalski (27 de ani) au fost fotografiați urcând la bordul unui jet privat la sfârșitul lunii august.

De atunci și până în prezent, despre model s-a aflat că este căsătorită cu Roland Mary, un om de afaceri în vârstă de 68 de ani.

Nicole și Roland au o „căsnicie deschisă” și un fiu împreună. Recent, în mediul online, modelul a vorbit deschis despre comentariile negative primite pe rețelele sociale.

Iubita lui Brad Pitt are un mesaj pentru cei care o atacă în mediul online

„Hei, mă întreb dintotdeauna de ce lasă lumea comentarii pline de ură?”, a scris modelul în germană, potrivit Us Weekly.

„De ce? Care este beneficiul? În general îmi doresc să înțeleg gândurile acestor persoane pentru că nu pricep. Este atât de nepoliticos și trist pentru cei care comentează.”

Le-a reamintit tuturor că necesită mult mai puțin efort să renunțe să o mai urmărească în loc să-i lase comentarii negative.

„Nu mai urmăriți persoane pe care nu vreți să le vedeți sau al căror conținut nu vă place. Este simplu. Fiți drăguți și buni. Încercați.”

Deși nu precizează despre ce mesaje negative vorbește mai exact, de la începutul relației cu actorul s-a luptat cu negativitatea din mediul online.

Luna trecută, modelul a pus capăt speculațiilor că ar exista un conflict între ea și Angelina Jolie, fosta soție a actorului.

„Oamenii fericiți nu urăsc”, a scris în descrierea unei fotografii publicate pe contul personal de Instagram.

„Mai tare pentru cei din spate care nu au auzit …”, a comentat un urmăritor. La respectivul mesaj, Nicole a răspuns: „IUBIM. SUSȚINEM. ZÂMBIM. VIAȚA ESTE FRUMOASĂ. VĂ SĂRUT.”

Nicole și Brad „petrec timp împreună” de anul trecut. Perechea s-a cunoscut la premiera din Berlin a peliculei Once Upon a Time … In Hollywood. Cel mai recent, cuplul a fost fotografiat urcând la bordul unui jet privat către sudul Franței.

