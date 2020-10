Pavel Stratan, despre logodnicul Cleopatrei, Edward Sanda: „Un copil de aur”

Cleopatra Stratan a fost cerută de soție chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, după numai 8 luni de relație cu Edward Sanda. Sunt foarte tineri și lucrurile au evoluat rapid între cei doi, însă aceștia sunt convinși că sunt făcuți unul pentru celălalt. Iar părinții îi susțin în deciziile lor.

Pavel Stratan și-a dat acordul pentru căsătoria celor doi și mai mult, are numai cuvinte de laudă la adresa băiatului care i-a cucerit inima fiicei sale.

„Un copil de aur, cuminte, la fel ca și Cleopatra, cred că s-au găsit repede. Nu știu cât s-au căutat sau poate nu s-au căutat deloc. S-au întâlnit când și unde trebuie, la timpul și la locul potrivit. Eu întotdeauna am susținut-o pe Cleopatra în orice și părerea ei pentru mine este sfântă. N-am avut niciodată contradicții. Întotdeauna ne-am sfătuit și mi-a plăcut mereu ce decizii ia, cum gândește. Rămâne doar să-i susțin deciziile. Parcă nu mai am ce să-i vorbesc în plus. Cred că am vorbit destul cât ea a fost micuță. De la anul se va muta în București, la facultate”, a spus Pavel Stratan într-un interviu pentru Click.

La rândul său, Edward Sanda a mărturisit că se înțelege de minune cu Pavel Stratan, tatăl logodnicei sale.

„Sincer, înainte să ne cunoaștem, era mai sobru, are o personalitate puternică și are un aer mai dur. E de fapt un om deosebit și întreaga familie este deosebită, cum rar se mai întâlnește în ziua de azi. Pot spune că am întâlnit niște oameni foarte speciali și foarte frumoși, cu care ne înțelegem bine, avem o legătură strânsă”, a dezvăluit artistul.

