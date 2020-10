Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit în ziua în care artista a împlinit 18 ani.

„Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine.

Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții.

Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, a mai spus Edward, mărturisind pentru Libertatea că a avut acordul părinților artistei pentru a face marele pas.

Când se vor muta Cleopatra Stratan și Edward Sanda împreună?

Întrebată de Pro TV care sunt planurile lor acum și când se vor muta împreună, Cleopatra a răspuns:

„Ăsta este următorul pas. În primăvară sau chiar din vară. După ce o să termin liceul, dau Bacalaureatul și vin la facultate în București”.

Când vor organiza nunta?

„Am zis că nu ne grăbim. Mai ales și cu pandemia asta. Nu prea vrem să riscăm. Am făcut acest pas ca să ne confirmăm că o să fim toată viața împreună.

Dar cu evenimentul în sine nu ne grăbim deloc. Vrem să vină totul de la sine cum a fost și până acum”, a declarat solista pentru Vorbește Lumea.

„Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, a mai spus Cleopatra.

