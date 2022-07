Cura cu pepene roșu pe care Ioana Ginghină o ține în fiecare vară

Ioana Ginghină are o siluetă de invidiat, iar asta se datorează stilului său de viață sănătos. Actrița este mereu atentă la ce mănâncă, iar în fiecare vară, timp de zece zile, ține o cură cu pepene verde.

Ioana Ginghină este adepta unui stil de viață sănătos, bazat pe sport și alimente care o ajută să-și mențină silueta impecabilă și să aibă energie. În plus, de câțiva ani, în fiecare vară, actrița apelează la cura cu pepene verde.

Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roșu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abțin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineața, apoi am plecat de acasă și n-am mai mâncat nimic, că nu poți pleca în oraș cu pepenele după tine, în geantă, și apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, și înainte de culcare am mai mâncat o felie, a mărturisit Ioana Ginghină în mediul online, potrivit spynews.ro.