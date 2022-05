Cum și-a ajutat Raluca Moianu fiica să treacă peste decesul tatălui

În 2018, Raluca Moianu și-a pierdut soțul, comentatorul sportiv Marian Ancuța, după ce acesta a pierdut lupta cu cancerul. Raluca are o fată cu răposatul soț, Mara Ilinca (16 ani). Prezentatoarea de televiziune a explicat în cadrul unui interviu cum și-a ajutat fiica să treacă peste moartea tatălui și să depășească acel episod extrem de dificil din viața ei.

Raluca spune că după decesul soțului, ea a realizat că este singurul stâlp al Marei și a decis că trebuie să o ajute să-și găsească liniștea și echilibrul mental. Prezentatoarea s-a oferit să ducă fata la un psiholog, dar Mara i-a spus că nu are nevoie de ajutor specializat, ci doar de mama ei.

Este nevoie să vorbești cu copilul tău. Și e nevoie să vezi dacă are nevoie de sprijin din partea unui specialist. După ce a murit Mario eu am stat de vorbă cu Mara mult. Și am întrebat-o, uite hai să mergem să vedem un psiholog, ea nu a vrut și n-am vrut s-o oblig.

Iar eu nu sunt un părinte care s-o oblige. Ea mi-a spus, mama, în acest moment eu n-am nevoie decât de tine. A simțit că a fost prea multă presiune, prea multă mediatizare, prea multă lume în casa noastră. Acesta este motivul pentru care nu vrea să apară, să fie văzută. A simțit că a fost prea mult – a spus Raluca Moianu, pentru ego.ro.