Raluca Moianu, despre moartea soţului: „Nu am fost în depresie. Mi-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud“

Raluca Moianu i-a fost alături soțului său în cele mai grele momente. Marian Ancuța a fost diagnosticat cu cancer și s-a luptat până în ultimul moment cu diagnosticul cumplit. La un an și două luni de la moartea sa, Raluca Moianu a găsit puterea să vorbească despre perioada grea prin care a trecut: „Ziarele au scris că am fost în depresie. Nu, nu am fost în depresie. Am fost, însă, foarte tristă. Anul de doliu este important, n-aş fi putut să încep o relaţie sau să mă mărit imediat. N-aş fi putut. Am prieteni foarte buni. Adică am avut norocul unor familii de prieteni extraordinari care au fost cu mine şi lângă mine, care m-au scos din stare de fiecare dată“, – a mărturisit Raluca Moianu pentru ok!magazine.ro.

„După ce a murit soţul meu, ne-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud. Am plecat în Columbia, la Bogota, pentru că eu acolo am copilărit şi pentru că reconectarea mea la momentele acelea fericite m-a făcut să îmi dau un restart şi să pot să merg mai departe. Am stat acolo un an de zile şi am reuşit să ieşim din starea aia de tristeţe“. – a mai dezvăluit Raluca Moianu pentru sursa citată.

Raluca Moianu și Marius Ancuța, Mario, așa cum îl strigau prietenii, erau divorțați din 2013, după ce aceasta l-a înșelat cu un coleg de breaslă. Faptul că cei doi aveau o fetiță împreună, pe Mara Ilinca, în vârstă de 13 ani, i-a făcut să-și mai dea o șansă și să se împace, mutându-se din nou împreună. Din păcate, soțul său, cel mai cunoscut comentator de snooker din România, de profesie medic stomatolog, a dezvoltat o formă agresivă de cancer și s-a stins din viață într-un timp relativ scurt.

Sursă foto: Arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro