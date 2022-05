Gina Chirilă, despre cariera de model: „Mi s-a întâmplat să fiu abuzată, dar nu fizic”

Gina Chirilă (28 de ani) este recunoscută în modelling la nivel internațional, are o carieră în acest domeniu de aproape 10 ani și a reușit să-și construiască propriul brand. Cu toate că acum se bucură de un mare succes în această industrie, au existat și lucruri mai puțin plăcute prin care a trebuit să treacă de-a lungul anilor.

Soția lui Bogdan Vlădău a vorbit, într-un interviu acordat publicației ego.ro, despre cariera de model și situațiile nocive de care te poți lovi în lumea modei. Gina spune că viața de model este foarte frumoasă, dar vine la pachet cu unele greutăți prin care trec modelele – stres, presiune, uneori chiar abuz, hărțuire sau tulburări alimentare (anorexie/bulimie).

Gina Chirilă a dezvăluit că ea nu a avut niciodată probleme cu mâncatul și a reușit să nu cadă în capcana înfometării prin încrederea de sine.

Eu nu m-am înfometat niciodată. Este foarte important să te cunoști pe tine și să te dezvolți emoțional înainte să pășești în lumea aceasta. Eu am fost foarte sigură pe mine și nu m-am înfometat, m-am iubit așa cum am fost. Nu m-am lovit de chestia aceasta, dar da, se întâmplă, din păcate – a spus modelul.

Gina Chirilă a mai spus că de-a lungul carierei s-a lovit de situații în care s-a simțit abuzată pe plan psihologic. Din nefericire, multe modele cad foarte ușor pradă abuzurilor în această industrie.

Nu am să te mint, bineînțeles că mi s-a întâmplat și mie. Ce am învățat și motivul pentru care nu am vorbit niciodată despre asta este că nimeni nu te obligă să faci nimic. Este cumva un joc psihologic, dar nu te obligă nimeni. Ești pusă în fața faptului, dar tu alegi. Da, se întâmplă și abuzuri de genul acesta. Nu mi s-a întâmplat să mă abuzeze cineva cu forță fizică, ci psihologic.

Când a debutat ca model, Gina a trecut printr-un episod traumatizant, după ce cineva a încercat să o drogheze într-un club.

Eu am plecat la 19 ani în China singură, așa am început, dar tot răul spre bine, am acumulat foarte multă experiență. Se întâmplă și în Europa, nu doar acolo, și este important să tragem un semnal de alarmă. Mi s-au pus droguri în băutură, în club. Noroc că am știut cum să gestionez situația. M-am dus acasă, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Fiind o fată care nu consumă așa ceva, am simțit că nu prea mai sunt eu. După am auzit povești, la modul fete care au dispărut de tot, au fost răpite. Un băiat a fost răpit timp de o săptămână, apoi a fost lăsat pe marginea drumului, habar nu are ce i s-a întâmplat. Băieți, fete, nu contează – povestea Gina Chirilă acum câteva luni, în emisiunea “La Măruță”.