Gheorghe Gheorghiu, dezvăluiri din timpul relației cu Anca Țurcașiu: „Era narcisistă”

Gheorghe Gheorghiu (68 de ani) a făcut câteva dezvăluiri inedite despre perioada în care forma un cuplu cu Anca Țurcașiu (52 de ani). Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste în anii ’90, iar după cinci ani de relație au luat-o pe drumuri separate.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cântărețul a fost provocat să dezvăluie trei defecte ale fostei sale iubite, Anca Țurcașiu. Gheorghiu a acceptat provocarea și a răspuns foarte degajat și sincer despre lucrurile mai puțin știute de publicul larg. Artistul a dezvăluit că „defectele” Ancăi erau narcisismul și frumusețea debordantă.

Era narcisistă. Când îi ceream să mergem cu prietenii la un grătar, ea spunea că ,,mai bine citim o carte”. Am rămas în relații bune, suntem prieteni, am fost împreună cinci ani. Era frumoasă, chiar prea frumoasă.

Am fost foarte bine împreună, am făcut un grup cu Mihai Constantinescu și Anastasia, au fost vremuri frumoase. A fost o relație foarte frumoasă. Nu era foarte greu să fiu într-o relație cu Anca Țurcașiu, dar așa a fost să fie. Întotdeauna mi-au plăcut femeile, mereu am avut parte de dragoste și apreciere din partea oamenilor – a dezvăluit Gheorghe Gheorghiu.