Andreea Bălan are un nou iubit? Cum a fost surprinsă artista

Andreea Bălan (37 de ani) s-a despărțit de fostul iubit, Tiberiu Argint (37 de ani), în septembrie 2021, după 1 an și 3 luni de relație. Recent, solista a fost surprinsă pentru prima oară alături de un alt bărbat.

Cei doi au cinat într-un restaurant din București, fiind destul de distanți, în afara câtorva momente intime surprinse de CANCAN. Au fost fotografiați sărutându-se și ținându-se de mână. După divorțul de actorul George Burcea (34 de ani), artista a fost discretă în privința vieții sale de cuplu.

„Nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum. O trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită”, spunea Andreea Bălan în 2021, în emisiunea „Xtra Night Show”.