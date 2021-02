Fosta gimnastă Monica Roșu (33 de ani), dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena și Grecia), este însărcinată cu primul ei copil, o fiică. Sportiva se află în a 38-a săptămână de sarcină, așadar ar putea naște în orice moment.

Recent, în mediul online, Monica le-a oferit urmăritorilor ei mai multe detalii despre sarcină. Sâmbătă, 6 februarie, Monica dezvăluia că ar putea naște chiar săptămâna aceasta.

În ultima lună de sarcină, Monica Roșu a dezvăluit numele fiicei sale

Totodată, sportiva a dezvăluit că va naște prin cezariană: „După multe discuții cu doamna doctor care se ocupă ca totul să fie bine cu noi, am ales cezariana”. Despre sarcină, sportiva a mai spus:

„Am avut o sarcină super ușoară. Fără grețuri și alte probleme specifice sarcinii. Acum este puțin mai greu din cauza burticii, dar nu ne plângem”. Când a fost întrebată de nume, sportiva a adăugat:

„Cât despre nume, pot spune doar unul dintre ele, Maria”. Ulterior, răspunzând unui alt urmăritor, a completat: „Da, avem și un nume românesc care reprezintă luna în care am rămas însărcinată”.

În septembrie 2020, Monica a vorbit prima oară despre sarcină: „Undeva în mai s-a întâmplat fericitul eveniment. Ne întorsesem de la mare. Aveam așa niște senzații destul de ciudate.

Ba eram happy, ba mă durea burtica. Am avut un moment de febră. Am zis că ceva nu este în regulă. Eu nu făceam febră. Durerile de burtă și de spate existau, dar în rest nimic. Am ajuns acasă.

Mi-aduc aminte că eram la spălătorie. Mă oprisem să spăl mașina și am zis să intru într-o farmacie de lângă să iau un test. Când am ajuns acasă, Vlad m-a văzut cu testul. Nu mai puteam să-i spun că e doar așa, să-l am în baie.

L-am făcut și am văzut cele două liniuțe. Au apărut aproape instant. Nu mai scoteam niciun sunet și m-a întrebat ce s-a întâmplat. M-am dus cu testul în living. Amândoi ne-am înroșit. Așa am aflat. Nu am putut să pregătesc nimic”.

Așadar, numele micuței va fi reprezentativ pentru luna mai, ar putea fi Maia/Maya sau ar putea fi Elena, pe 21 mai fiind sărbătoriți Sfinții Constantin și Elena. Urmează să aflăm curând al doilea prenume al bebelușei.

Foto: Facebook

