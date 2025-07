Imagini cu Aurelian Temişan după ce a slăbit drastic. A topit aproape 20 de kilograme fără dietă şi regim

Aurelian Temişan a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de look. Actorul și juratul de la „Te Cunosc de Undeva!” a reușit să slăbească aproape 20 de kilograme, iar rezultatul este cu adevărat spectaculos. Deși transformarea a fost rapidă, Temişan a subliniat că nu a urmat o dietă drastică și nici nu s-a înfometat pentru a ajunge la acest rezultat. Deci cum a reuşit?

Cum a reușit Aurelian Temişan să slăbească aproape 20 de kilograme

Aurelian Temişan a explicat în cadrul unui interviu acordat „Știrilor Antena Stars” cum a reușit să scape de kilogramele în plus, dezvăluind secretul din spatele acestei transformări fizice.

„Eu sunt prieten cu foamea. Mi-am dat seama că nu mâncarea trebuie să te mănânce pe tine, ci tu s-o mănânci pe ea, ca de aceea e făcută. Sunt cinci mese pe zi pe care le mănânci. Slăbești mâncând, e foarte interesant”, a declarat Aurelian Temişan potrivit spynews.ro.

Artistul a urmat un protocol culinar bazat pe principiile cetozei, un proces metabolic prin care organismul arde grăsimile și le transformă în energie.

Protocolul pe care l-a urmat Aurelian Temişan are la bază procesul de cetoză, care ajută corpul să ardă grăsimile și să le transforme în energie.

„Cetoza înseamnă procedeul prin care corpul arde grăsimile și le transformă în boost de energie. Nu mi-a fost greu absolut deloc. Cred că este a șasea oară când spun că nu am întâlnit în viața mea ceva mai ușor de făcut”, a mai spus Temişan.

Acesta a mărturisit că în doar două luni și jumătate de cetoză a reușit să slăbească 18 kilograme, depășindu-și chiar obiectivul inițial de 10-12 kilograme.

Aurelian Temişan a subliniat că întregul proces a fost unul ușor și că nu a avut parte de frustrări.

„Este demonstrat științific faptul că într-o lună dai jos 10 kg. Am vrut să dau 10-12 kg și am ajuns să dau 18 fără să vreau, dar procesul tot mergea”, a spus artistul, mulțumit de transformarea sa.

În plus, Temişan a recunoscut că acest proces nu a presupus înfometare sau sacrificii mari, fiind un regim sustenabil care i-a adus beneficii atât fizice, cât și mentale.

Citeşte şi: Cum se înțeleg Ilona Brezoianu și Mihai Petre, de fapt. Aurelian Temișan a dat din casă: „Eu cu Ozana putem lua pauză liniștiți” / Exclusiv

Citeşte şi: Ce fel de tată este Aurelian Temișan: „Vorbim de lucruri pertinente”. Ce pasiuni are Dora, fiica pe care o are cu Monica Davidescu / Exclusiv

A introdus carnea în dietă

După ce a stat în cetoză timp de două luni și jumătate, Aurelian Temişan a început să introducă o masă de carne în dieta sa.

„Eu am stat două luni și jumătate în cetoză, iar după această perioadă am început să bag o masă de carne, friptură, în meniul meu. De 10 ani nu am mâncat carne până de curând și acum am trecut la carne”, a spus Temişan. Această schimbare face parte din procesul său de adaptare la un stil de viață mai echilibrat și mai diversificat.

Soția lui Aurelian Temişan, Monica Davidescu, a testat și ea protocolul

Chiar și soția lui Aurelian Temişan, Monica Davidescu, a încercat protocolul alimentar, însă nu pentru a slăbi, ci pentru a-și curăța organismul înaintea unei intervenții medicale.

„Monica a făcut și ea vreo trei săptămâni, dar nu pentru slăbit, ci pentru a-și curăța puțin organismul, pentru că urmează o intervenție la ea și atunci vrea să știe că e cât se poate de ok”, a spus Aurelian Temişan, detaliind faptul că soția sa a avut un motiv medical pentru a testa acest regim alimentar.

Transformarea lui Aurelian Temişan nu a fost doar una fizică, ci și mentală. Artistul a declarat că se simte acum mult mai bine atât în plan fizic, cât și psihic, și că această schimbare i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții.

„Mă simt mult mai energic și mult mai bine acum. Este o schimbare pe care am început-o din dorința de a mă simți mai bine în propria piele și am reușit”, a adăugat Temişan.

Sursa foto: spynews.ro şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News