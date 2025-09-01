Celebrul bucătar Gordon Ramsay (58 ani) a anunțat că a fost operat pentru îndepărtarea cancerului de piele, mulțumindu-le „incredibililor” medici pentru eforturile lor. În același timp, acesta și-a îndemnat fanii să poarte protecție solară.

Gordon Ramsay, operat de cancer de piele

Gordon Ramsay a dezvăluit că a fost diagnosticat cu carcinom bazocelular, o formă de cancer de piele non-melanom, într-o postare pe Instagram. De curând, chef-ul a fost operat pentru îndepărtarea formațiunii, iar acum se află în recuperare.

Celebrul bucătar a publicat pe Instagram o fotografie în care apare cu pansamente sub ureche, locul de unde a fost îndepărtat cancerul.

„Sunt recunoscător pentru echipa medicală incredibilă de la The Skin Associates și intervenția lor rapidă în îndepărtarea acestui carcinom bazocelular, mulțumesc!”, a scris Gordon Ramsay pe rețelele sociale.

Bucătarul, mesaj pentru fani

Gordon Ramsay a profitat de experiența avută pentru a le transmite fanilor din un mesaj important. Mai exact, acesta i-a îndemnat să folosească cremă de protecție solară.

„Vă rog, nu uitați de crema de protecție solară în acest weekend, vă promit că nu e un lifting facial! Aș avea nevoie de o rambursare…”, a mai scris bucătarul.

Ramsay a primit mesaje de susținere de la prieteni celebri, inclusiv de la juratul TV Robert Rinder, care a postat un emoji în formă de inimă. Fiica lui Ramsay, Holly, a scris „te iubesc, tată” alături de un emoji în formă de inimă.

Potrivit NHS, carcinomul bazocelular este o formă de cancer de piele non-melanom, care începe în stratul superior al pielii și este cauzată în principal de lumina ultravioletă provenită de la soare și care este utilizată în solar.

Se precizează că principalul simptom al afecțiunii este o creștere sau o pată neobișnuită pe piele, care poate varia în dimensiune și aspect, fiind cel mai frecventă în zone precum capul, gâtul și umerii, spatele, mâinile și partea inferioară a picioarelor.

