Mihaela Rădulescu, vizită secretă în România, pentru Felix Baumgartner. Unde a mers vedeta

Mihaela Rădulescu (56 de ani) s-a întors în România pentru a participa la evenimentul Bucharest International Air Show (BIAS), la care ar fi trebuit să participe partenerului ei, Felix Baumgartner. Evenimentul a avut loc la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO.

Mihaela Rădulescu a participat la show-ul aerian și s-a fotografiat cu pilotul George Rotaru, omul care a pus bazele BIAS. Tot el este și cel care îl organizează an de an. Imaginea obținută de Spynew.ro au fost prezentate în cadrul știrilor Antena Stars.

Recent, la Instagram Story, Mihaela Rădulescu i-a mulțumit pilotului Mirko Flaim pentru că l-a onorat pe Felix Baumgartner prezentând elicopterul lui în cadrul unui show aerian. Vedeta TV a publicat un videoclip în care privește emoționată interiorul aeronavei și casca lui Felix. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

„Elicopterul lui Felix… la primul show aerian… după. Mirko Flaim, îți mulțumesc pentru că l-ai onorat pe Felix!”, a transmis Mihaela în mediul online.

Cauza morții lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu s-a mutat din România la Monaco în anul 2006, după divorțul de al treilea soț, Elan Schwartzenberg, tatăl fiului ei, Ayan. Câțiva ani mai târziu, vedeta TV l-a cunoscut pe austriacul Felix Baumgartner cu care a format un cuplu până în această vară, când parașutistul s-a stins din viață în mod neașteptat.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, unde se afla în vacanță cu Mihaela. Potrivit autopsiei, austriacul a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au cunoscut prin intermediul unui interviu pe care prezentatoarea i l-a luat parașutistului pentru Pro TV, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Mihaela și Felix ar fi aniversat 12 ani de relație în luna octombrie. Felix nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut copii. Mihaela a fost căsătorită de trei ori și are un singur copil, un băiat, Ayan, din cel de-al treilea mariaj.

