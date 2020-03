Gloria Gaynor, reacție de senzație la pandemia de coronavirus VIDEO

Cântăreaţa în vârstă de 70 de ani a distribuit săptămâna aceasta, pe platforma TikTok, un scurt videoclip în care se spală pe mâini în timp ce cântă celebra sa melodie din 1979 ”I Will Survive”. Pentru că în SUA numărul persoanelor infectate a trecut de 2.000, aceasta le atrage atenția fanilor săi asupra necesității măsurilor de prevenție împotriva coronavirusului, cum ar fi igienizarea mâinilor.

”20 de secunde sunt suficiente pentru a supravieţui”, a explicat artista.



Citește și: Tom Hanks are coronavirus. Actorul și soția sa au fost testați pozitiv

Sonia Argint-Ionescu, suspectă de coronavirus. Prezentatoarea TV este izolată la domiciliu

Gloria Gaynor este o cântăreaţă americană cunoscută mai ales pentru hitul „I Will Survive”, care a primit două discuri de platină din partea Recording Industry Association Of America (RIAA). Acesta a fost folosit drept coloană sonoră pentru mai multe filme celebre, cum ar fi „Patru nunți și o înmormântare/ Four Weddings and a Funeral”, „Bărbații în negru II/Men in Black II”, „N-am uitat ce-ai făcut astă-vară/I Still Know What You Did Last Summer”.

„Never Can Say Goodbye” şi „I Am What I Am” sunt alte piese din repertoriul artistei cunoscute la nivel mondial.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro