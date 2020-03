Tom Hanks are coronavirus. Actorul și soția sa au fost testați pozitiv

Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, ambii în vârstă de 63 de ani, se aflau la filmări în Australia pentru o peliculă despre viața lui Elvis Presley. Cei doi s-au simțit obosiți și au avut simptomatologia specifică unei răceli și și-au făcut analizele pentru coronavirus, iar acestea au ieșit pozitive. Îndrăgitul actor a scris un mesaj pe contul său de Instagram în care și-a anunțat urmăritorii despre situația prin care trece:

„Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra. Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi. Ce este de făcut acum?”. Fotografia care însoțește mesajul este sugestivă, înfățișând o mănușă chirurgicală folosită.

Australia are în acest moment 120 de cazuri confirmate de coronavirus, iar în România sunt 49 de cazuri, ultimele două fiind confirmate în această dimineață.

Citește și – Tom Hanks, șase reguli pentru o căsnicie fericită

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro