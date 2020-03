Sonia Argint-Ionescu, suspectă de coronavirus. Prezentatoarea TV este izolată la domiciliu

Sonia Argint Ionescu a făcut dezvăluirea pe contul său de Facebook. Prezentatoarea de televiziune a intrat în contact direct cu o persoană care a fost invitată în emisiunea sa și acum este in izolare la domiciliu, alături de familia sa, de soț și de cei doi băieți: „Dragii mei, zilele trecute mă bucuram teribil la vederea copacilor înfloriți și abia așteptam să dau o tură de parc în alergare. Doar că între timp am intrat în carantină la domiciliu. La fimările de luni am intrat în contact cu o persoană testată pozitiv COVID 19. Evenimentele au decurs în felul următor:

• Luni, 9 martie: la filmări în studioul Televiziunii Române am stat de vorbă cu persoana respectivă. Nu am dat mâna și am discutat la o distanță de aprox . 1.5m distanță.

• Joi, 12 martie, ora 09:38 am fost informată că persoana respectivă are în familie un membru testat pozitiv. Din acel moment m-am autoizolat la domiciliu, unde sunt și acum – alături de soțul meu și cei doi copii.

• Astăzi, 13 martie, ora 09:11, am aflat că persoana cu care eu am intrat în contact luni, este și ea testată pozitiv.

Imediat am luat toate măsurile necesare, în conformitate cu legea:

1. Am anunțat DSP-ul, care mi-a comunicat că în lipsa simptomelor nu voi fi testată, motivul invocat fiind insuficiența testelor.

2. Am sunat toate persoanele cu care am intrat în contact de luni pana joi.

Aș vrea să mai menționez un fapt, nici persoana cu care eu am intrat în contact și căreia astăzi i s-a confirmat că este testată pozitiv și nici eu nu prezentăm până în acest momemt simptome de boală.

Vă rog mult ca în situația în care treceți prin ceva similar, să fiți responsabili și să acționați conform prevederilor legale. Așa cum am spus de la bun început în mod public, consider că aceasta este singura atitudine care trebuie avută. A ascunde așa ceva nu face decât să agraveze răspândirea bolii.

Și cel mai important, trebuie să stați cât mai mult acasă, în izolare. Este singura soluție dovedită (!) care diminuează răspândirea acestui virus. În aceste momente, simțul civic este printre cele mai mari răspunderi pe care le avem.

Sper ca atât eu cât și familia mea și toti oameni cu care am intrat in contact să fim bine și același lucru vă doresc și vouă. Vă voi ține la curent cu evoluția mea … deocamdată dansez prin casă și încerc să nu mănânc tot ce e în frigider” – a scris Sonia Argint Ionescu pe contul său de Facebook.