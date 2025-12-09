Gianluca Vacchi, de nerecunoscut. Milionarul italian și-a îngrijorat fanii

Gianluca Vacchi (58 ani) a ajuns de nerecunoscut. Milionarul italian și-a îngrijorat fanii din mediul online după ce a publicat un clip pe rețelele sociale, în urmă cu câteva zile, în care apare complet schimbat. Internauții chiar au ajuns să creadă că acesta s-ar putea confrunta cu o gravă problemă de sănătate.

Gianluca Vacchi a ajuns de nerecunoscut

Recent, Gianluca Vacchi a postat în mediul online un clip în care apare fie la bordul unui avion privat, fie într-un bolid de lux, purtând haine extravagante. Însă, ceea ce le-a atras atenția tuturor a fost aspectul milionarului italian, care este vizibil schimbat. Acest lucru a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor săi, care cred că acesta s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate.

În imaginile distribuite pe Instagram, Gianluca Vacchi pare slăbit și obosit, astfel că tot mai multe semne de întrebare s-au ridicat din rândul fanilor săi.

„Este bine?”, „A renunțat să mai meargă la sală?” sau „Nu l-am mai văzut de mult timp, sper că este bine, poate doar a îmbătrânit față de ultima dată când l-am văzut”, sunt câteva din comentariile internauților.

Până în prezent milionarul nu a oferit niciun răspuns cu privire la schimbarea bruscă a aspectului său.

Antreprenorul italian, vizat de autoritățile fiscale

Anul trecut, publicațiile din Italia au relatat că Gianluca Vacchi, alături de influencerul Luis Sal și alte figuri cunoscute din mediul online, s-ar fi aflat în atenția autorităților fiscale.

Conform Il Messaggero, Poliția Financiară a reușit să recupereze 11 milioane de euro în urma unor controale demarate la finalul anului 2022, care au vizat patru influenceri din orașul Bologna.

Vacchi a devenit cunoscut datorită stilului său opulent de viață. Acesta are zeci de milioane de urmăritori pe rețelele sociale. A studiat Universitatea din Bologna, unde a absolvit afaceri și economie, iar la vârsta de 25 de ani s-a alăturat companiei de familie, punând bazele carierei sale antreprenoriale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginile cu Gianluca Vacchi care i-a îngrijorat pe fanii acestuia

Sursă foto: Instagram

