Gianluca Vacchi, de nerecunoscut. Milionarul italian și-a îngrijorat fanii

Gianluca Vacchi (58 ani) a ajuns de nerecunoscut. Milionarul italian și-a îngrijorat fanii din mediul online după ce a publicat un clip pe rețelele sociale, în urmă cu câteva zile, în care apare complet schimbat. Internauții chiar au ajuns să creadă că acesta s-ar putea confrunta cu o gravă problemă de sănătate.
Recent, Gianluca Vacchi a postat în mediul online un clip în care apare fie la bordul unui avion privat, fie într-un bolid de lux, purtând haine extravagante. Însă, ceea ce le-a atras atenția tuturor a fost aspectul milionarului italian, care este vizibil schimbat. Acest lucru a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor săi, care cred că acesta s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate.
În imaginile distribuite pe Instagram, Gianluca Vacchi pare slăbit și obosit, astfel că tot mai multe semne de întrebare s-au ridicat din rândul fanilor săi.
„Este bine?”, „A renunțat să mai meargă la sală?” sau „Nu l-am mai văzut de mult timp, sper că este bine, poate doar a îmbătrânit față de ultima dată când l-am văzut”, sunt câteva din comentariile internauților.
Vacchi a devenit cunoscut datorită stilului său opulent de viață. Acesta are zeci de milioane de urmăritori pe rețelele sociale. A studiat Universitatea din Bologna, unde a absolvit afaceri și economie, iar la vârsta de 25 de ani s-a alăturat companiei de familie, punând bazele carierei sale antreprenoriale.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginile cu Gianluca Vacchi care i-a îngrijorat pe fanii acestuia
Sursă foto: Instagram
