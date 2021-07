Gheorghe Gheorghiu urmează să se însoare. Evenimentul nu va avea loc în România, ci în Statele Unite ale Americii. Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, artistul a vorbit atât despre nuntă, cât și despre logodnica lui, Gabriela.

Gheorghe Gheorghiu se însoară. Cine este Gabriela, logodnica artistului

Solistul și Gabriela s-au logodit în decembrie 2020. Perechea se cunoaște încă din copilărie, cu toate că între ei există o diferență de nu mai puțin de 15 ani. În prezent, Gabriela deține un restaurant în orașul New York. Nunta cuplului va avea loc în noiembrie, în localul deținut de Gabriela.

La eveniment vor participa în jur de 400 de invitați. „Da, mă voi căsători, uite, recunosc. În noiembrie, la New York. [Gabriela] e brașoveancă de-a mea, are un restaurant la New York. Eu sunt jumate-jumate, jumătate acasă, jumătate acolo. E frumos așa. (…) O să fie peste 300, 400 de invitați”, a declarat artistul în cadrul emisiunii Vorbește lumea.

Deși din ce în ce mai multe persoane se vaccinează, noua tulpină de COVID-19 ar putea determina autoritățile să impună noi restricții. Solistul speră, totuși, ca nunta lui și a Gabrielei să nu fie anulată.

„A fost grav în America, s-ar putea să mai fie. Nu mai știu ce mai este. Sunt plecat de două luni și jumătate. Se aglomerează și nu știm ce o să fie în toamnă, să dea Dumnezeu să nu se amâne nunta”, a declarat artistul.

Cum a reacționat fiica lui Gheorghe Gheorghiu când a aflat despre nuntă

Gheorghe Gheorghiu și prima lui soție, Camelia, au împreună o fiică, Andra Ștefania Gheorghiu. În prezent, tânăra deține un business de succes cu pălării. Cântărețul a dezvăluit cum a reacționat fiica lui când a aflat despre nuntă. „A zis: «Tată, foarte bine faci, așteptam să te însori tu primul»”, a mai spus artistul.

Cum s-au cunoscut Gheorghe Gheorghiu și logodnica lui

S-au cunoscut în copilărie și s-au reîntâlnit în 1991. Acum, artistul și Gabriela au decis să-și oficializeze relația. Alături de ei vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe, care au acceptat să le fie nași.

„Este brașoveancă de-a mea și o știu de când era mică. Ne-am reîntâlnit în 1991, la New York. Am avut primul turneu și ne-am salutat. Iar acum, pe 14 noiembrie, ne căsătorim. Nași ne vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe. (…)

Eu cred în căsătorie. Vine o vreme când nu poți fi singur toată viața. M-a luat și pe mine prin surprindere, nici eu nu m-am așteptat la asta și… i-am dăruit inelul de logodnă. Sunt un băiat cumsecade. Ea e cu 15 ani mai mică decât mine, este puștoaică. Eu zic că e minunat”, mărturisea Gheorghe Gheorghiu în trecut, în emisiunea Exclusiv VIP.

