Gabriela Cristea, despre întoarcerea în televiziune: ”Să scoată bani dacă vor oameni profesioniști”

Gabriela Cristea a vorbit despre reîntoarcerea sa în televiziune. Prezentatoarea TV are la activ 25 de ani de televiziune și recunoaște că asta știe să facă cel mai bine.

Gabriela Cristea speră să revină pe micile ecrane din toamna acestui an, însă pentru ca lucrurile să se desfășoare în siguranță vedeta are anumite cerințe care țin atât de calitate, cât și de remunerație: „La momentul ăsta nu am emisiune. Emisiunea mea s-a încheiat înainte de pandemie. Programăm ceva la momentul respectiv, însă totul a rămas în stand-by. Probabil că din septembrie, sunt în discuții acum. Probabil că din septembrie o să încep un nou proiect despre care nu pot să spun foarte multe. În primul rând, ca să pot să mă întorc ar trebui să se respecte toate măsurile de protecție. Asta ar fi cel mai important. Și conținutul să fie, într-adevăr, unul de calitate. (…)

Nu am făcut decât televiziune la viața mea. Am început în TVR și am prezentat împreună cu Horia Brenciu Eurovision-ul și de acolo lucrurile au escaladat și astăzi am ajuns unde sunt. (…) părerea mea e că, după pandemia asta și după toate lucrurile care s-au întâmplat, oamenii chiar așteaptă formate de televiziune mari și așteaptă lucruri în care să se regăsească în televiziune.

Și atunci, televiziunile va trebui să umble la naftalină și să scoată bani de acolo dacă vor oameni profesioniști, programe de calitate și așa mai departe. Într-adevăr, au fost reduceri de bugete în perioada asta, pentru că și publicitate a fost mai puțină. Dar, încet, încet lucrurile se vor așeza și vor reveni la normal. Poate va fi o perioadă de compromis pentru fiecare dintre noi, dar eu cred că această perioadă de compromis nu va ține mult. Eu cred că bobul se va alege de neghină, până la urmă.” – a declarat Gabriela Cristea într-un interviu pentru ciao.ro.

Gabriela Cristea a fost unul dintre cei mai bine plătiți oameni din televiziune, însă din păcate banii săi au fost furați de fostul soț, Marcel Toader, care a murit anul trecut în urma unui infarct: „În prima parte a carierei mele, toți banii, din păcate i-am pierdut… Acum probabil că foarte multă lume știe că mi-au fost furați de fostul meu soț.

Iar acum avem o casă și investim în noi. Nu am făcut investiții majore. Ne gândim să facem asta pentru că, până la urmă, trebuie să ne gândim și la zile negre. Dar, întâi ne-am asigurat confortul nostru de toate zilele și după aceea o să ne gândim și la alte lucruri. Oricum, aș fi făcut niște investiții frumoase dacă nu aș fi fost atât de naivă și nu m-aș fi lăsat păcălită.” – a mai spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea este căsătorită cu Tavi Clonda și au împreună două fetițe.

