Victoria Răileanu a divorțat: „Am rămas foarte buni prieteni”

Cei doi au șters pozele în care apăreau împreună de pe rețelele de socializare, lăsându-le doar pe cele în care apare micuțul lor.

Cel care a confirmat despărțirea a fost Conrad, la premiile Gopo ce s-au desfășurat luni seară la Verde Stop Arena.

„Ne-am despărțit de anul trecut, acum sunt liber, fac mult sport, merg la sală și scriu scenarii. Am rămas foarte buni prieteni, iar pentru copilul nostru avem custodie comună, astfel că merge când la ea, când la mine”, a declarat Mericoffer, citat de Cancan.

Actrița Victoria Răileanu joacă la teatrul Apollo 111, face parte din singura trupă de improvizație integral feminină – iELE –, și o interpretează pe Micky din serialul „VLAD“ de pe Pro TV.

Victoria și Conrad s-au cunoscut în timpul facultății, însă de abia după ce au terminat studiile au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt și să se căsătorească.

„Soţul meu are un nume austriac, se numeşte Conrad Mericoffer, ne-am cunoscut în facultate. Am fost colegi de facultate, dar n-am avut treabă unul cu altul, am lucrat destul de puţin împreună, ne apreciam profesional şi altfel, un pic. Lui îi plăcea de mine şi mie de el, dar în perioade diferite, niciodată în acelaşi timp. După ce am terminat facultatea, iar el masterul am intrat în acelaşi grup de prieteni şi ne-am cuplat. Avem un copil, pe băieţelul nostru îl cheamă Carol”, povestea Victoria în urmă cu mai mult timp.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Victoria Răileanu și Conrad Mericoffer.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro