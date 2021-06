Gabi Bădălău s-a despărțit de Bianca Drăgușanu: „Ea merită ceva mult mai bun decât mine”

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu s-au despărțit. În ultimele zile apăruseră zvonuri cum că relația dintre cei doi s-a răcit considerabil. De curând, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a confirmat separarea de Bianca.

„Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă. Au fost 100% invenții și minciuni și răutăți. Niciodată! Nu există! Eu și Bianca nu am vorbit niciodată aceste detalii”, a dezvăluit Gabi Bădălău, la Antena Stars.

Bădălău a mai spus că este hotărât să nu mai vorbească despre idila cu Bianca.

„Sunt un bărbat singur, fără nicio obligație, cu gândul doar la copiii mei și la afaceri. Atât. Am avut o relație frumoasă. Vreau să rămân doar cu amintirile bune din această relație. Despre Bianca am o părere foarte bună și îi doresc binele și cam atât. Nu cred că această mediatizare care s-a făcut este benefică cuiva. Nu am avut nicio discuție cu familia mea despre Bianca Drăgușanu. Nu comentez declarațiile Biancăi. Eu îmi asum ce spun. Sper că este ultima oară când vorbesc despre acest subiect. Sper că am fost destul de clar și înțelept și îmi doresc ca toată lumea să fie bine. Am considerat de comun acord că această relație nu duce nicăieri și Bianca merită ceva mai bun decât mine. Suntem diferiți ca oameni, ne dorim lucruri diferite. Am decis de comun acord„, a adăugat afaceristul.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, pe punctul de a îngropa securea războiului

Cei doi au hotărât, de dragul copiilor, să pună capăt scandalurilor și să-și refacă relația de prietenie. Artista a spus că între ea și Gabi Bădălău, lucrurile au început să se liniștească. Mai mult, Claudia s-a declarat dispusă să colaboreze cu fostul soț pentru a-și crește copiii într-un mediu propice.

ȚAm reușit să îi convingem pe copii să meargă la Bolintin pentru că trebuie să aibă contact cu toată lumea. S-au întors ok, foarte bine, și-au reluat activitățile de aici. Eu nu pun întrebări, dacă vor îmi spună ei, spun. Nu prea sunt eu de acord cu niște lucruri de acolo, dar poate vom rezolva problemele. În iunie pe 13 iunie. 13 mi-a purtat întotdeauna noroc, nu m-a deranjat niciodată și nu m-a supărat. Trebuie să fie bine, pentru că lucrurile se mai așază ușor, ușor. Vreau să divorțez. Mi se pare că deja suntem de mult timp în situația asta și este cazul să divorțăm pentru că este oarecum rușinos. Fiecare are un drum, poate celălalt vrea să își facă viața și noi stăm într-o căsnicie. Nu e corect. Mai sunt puține termene, foarte puține. Asta depinde și de noiȚ, a explicat cântăreața.