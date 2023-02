Fuego a tras din greu când a pornit pe acest drum, dar nu a dat niciun moment înapoi, iar atunci când a ajuns sus nu a uitat niciodată de cei care se sacrificaseră pentru el, de părinți, de bunica. Am povestit cu Fuego (Paul Surugiu) într-un interviu emoționant despre lucrurile care dau culoare vieții lui, despre emisiunea pe care o are la TVR 2, despre investițiile pe care le face în show-urile sale, despre Mihai Bendeac și nepoata Irinei Loghin, despre trăirile care îl fac să verse lacrimi și oamenii care îl agasează.

Artistul a făcut confesiuni tulburătoare pentru UNICA. RO și ne-a poftit în viața lui de dincolo de scenă. Am aflat unde își găsește liniștea Fuego și ce îi dă puterea să continue, dar și ce gest impresionant a făcut pentru mama sa, pentru a avea un trai lipsit de griji.

Fuego, dezvăluiri despre mama sa, celebritate și viață

Fuego, ce vom vedea la ”Drag de România mea!” în următorul sezon? Care ar fi invitații pe care îi vrei în emisiune?

Ajungem la sezonul 10, care va fi unul aniversar și care va fi realizat într-o casă nouă, un nou platou, cu elemente surpriză, mult mai dinamic, mai strălucitor. Cred eu că am reușit să devenim o marcă a decenței. La noi veți găsi mereu lucruri interesante, fără urmă tendențioasă, veți găsi eleganță, nume pe care le iubiți, muzică bună, variată, cântată în limba română. Sezonul 10 ne prinde mai dornici de a face lucrurile ca la carte. Vom avea surprize, vor reveni în platou nume de aur, veți vedea duete unice și atipice, omagii și lecții de viață din partea unor oameni pe care-i vedeați poate cu alți ochi. La toate acestea se adaugă balet cu ținute noi și impresionante, trupa Supermarket, care va asigura muzica live. Sunt mulți invitați pe care i-aș vrea în platoul nostru.

Unii vor veni și nu-i dezvălui, pe alții îi așteptăm. Încă lucrăm la idei, apoi vom face scenariile și începem pe post pe data de 26 martie 2023. Cert este că îmi doresc de la primul sezon să-l celebrăm așa cum se cuvine pe unul dintre cei mai iubiți actori români, maestrul Florin Piersic, pe care îl invit mereu, știind sigur că această ”perseverență” a mea îl va face sigur să accepte până la urmă.

Emisiunea aceasta nu e nici despre mine, nici despre ce e bun sau nu, nici măcar despre invitați. Este despre frumos, despre România, despre valori și fapte admirabile. Este un program la care te poți uita cu un copil de mână, iar acesta să aibă ceva de învățat. Dar la emisiunea aceasta nu veți vedea niciodată ceva lăsat la voia întâmplării.

Vedete care ți-au refuzat invitația?

Sunt multe personalități pe care am fi vrut să le premiem, pe care le-am invitat, dar care, din păcate pentru noi și pentru public, nu mai vor să apară la televizor. Sunt oameni care au refuzat pentru că nu se mai regăsesc în peisaj sau pentru că au impresia că nu mai sunt de actualitate. Sunt și oameni care au refuzat invitația fără să ofere un motiv plauzibil, dar la care nu am insistat, pentru că fiecare alege dacă vrea să meargă la decență, la postul public de televiziune sau în unele locuri în care totul conlucrează ca să nu fie la cel mai înalt nivel. Sunt fericit că am avut și vom avea numele cele mai importante. Pentru cine nu dorește, din motivele pe care le știe fiecare, e fix problema lor!

Fuego: „E plină lumea oricum de urât, de frivol, de tristețe, război și probleme, de ce ar vrea cineva să vadă asta la televizor?”

Eu cred că oamenii au nevoie de alternativă, au nevoie să vadă și apoi singuri să-și formeze o părere. Niciodată o țară nu va putea evolua dacă nu se va uita și la trecut. Nu cu nostalgie și nici glorificându-l pe deplin, și doar acordându-i însemnătatea cuvenită și punându-l pe tapet așa cum se cuvine!

E plină lumea oricum de urât, de frivol, de tristețe, război și probleme, de ce ar vrea cineva să vadă asta la televizor? La noi, la TVR 2, vedem mereu partea plină a paharului. Nu ca un optimism exacerbat, ci ca o normalitate la care nu strică să te raportezi dacă vrei să evoluezi și dacă-ți dorești ca cea ai să nu se piardă complet.

Din păcate, pe partea culturală, dacă o ținem tot așa, nu se întrevede nici o luminiță la capăt de tunel, ci doar o răscruce de vânturi care nu duce nicăieri și care, mai rău, dă naștere unor generații teleghidate.

Fuego: “Mihai Bendeac mă ridică mai sus decât e cazul”

Te-am văzut în cateva cuplete și cred că drumul tău ar putea duce și către lumea asta. Ti-ar plăcea să cochetezi mai mult cu teatru sau cu filmul? Ai primit ceva oferte?

Într-adevăr, m-am jucat în mai multe scenete, pe parte de umor, la emisiune. Nu știu dacă sunt foarte bun la asta și cred că sunt oameni mult mai talentați decât mine. De plăcut, sigur că mi-ar plăcea, pentru că sunt absolvent de actorie și pentru că am în mine acest microb, al dragului de scenă, al interpretării, al jocului sub toate formele. E o provocare pe care vreau la un moment dat, în parcursul meu, să o abordez mai temeinic. Am avut mici tentative, la Teatrul ”Alexandru Davila” din Pitești, acolo unde am fost angajat vreo 15 ani, până prin 2017, dar am încercat să fac ce știu mai bine.

Oferte concrete am primit, dar pe unele nu le-am putut onora, iar la altele am considerat că nu sunt încă suficient de pregătit, fie că este teatru sau chiar film. Ofertele erau pe roluri de comedie, cea mai mare parte, în producții românești care s-au lansat și au avut succes, iar în teatru, pe roluri de dramă. Mi-aș dori mult în schimb să pun voci pentru filme de animație.

Fuego, despre celebritate: „Nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor”

Mihai Bendeac s-a declarat impresionat de spectacolele tale. Te-ai vedea împărțind scena cu el la teatru?

Mihai a avut o reacție în online cu privire la concertele mele. El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor. Era uimit de cum vin oamenii cu flori la concertele mele. Apoi, eu nu spun nu provocărilor de orice fel. Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort. Ca absolvent de actorie și om pasionat de teatru din fragedă pruncie, mă tentează ideea de a fi pe scena unui teatru interpretând un rol într-o piesă celebră. Fiecare experiență pe care o putem trăi înseamnă un dram în plus de înțelepciune, de testare a limitelor.

Fuego: „Am încercat să fac în așa fel, acum mulți ani, ca mama să iasă la pensie și să nu mai lucreze, asigurându-i eu un venit lunar”

Părinții noștri sunt cei care suferă cel mai mult din cauza vremurilor. Știu că tu ai o legătură specială cu cea care ți-a dat viață. Care a fost visul pe care ai reușit să i-l îndeplinești, după ce succesul ți-a zâmbit, și care are legatura cu partea asta financiară?

Legătura mea cu mama este una specială. Chiar dacă nu ne vorbim zilnic, ne simțim și reușim să ne susținem moral unul pe altul, chiar și acum, după atâția ani. Mama a făcut sacrificii majore ca visul meu să se realizeze, ca să studiez, ca să ajung artist. Sigur că după ce am reușit să ajung unde ne-am propus, după ce am avut succes, am încercat să le fac o mulțime de bucurii alor mei. În primul rând, am încercat să fac în așa fel, acum mulți ani, ca mama să iasă la pensie și să nu mai lucreze, asigurându-i eu un venit lunar, ca să nu mai aibă nici o grijă.

Mai apoi, i-am dus să viziteze o mulțime de locuri din lume, în vacanțe de poveste. Am încercat să-mi fac părinții mândri și fericiți, că uite, copilul lor a reușit să le facă astfel de împliniri! Apoi azi, mama mea nu are dorințe majore. O bucură lucrurile mici, daruri de suflet, dulciuri și desigur, cel mai important, prezența mea!

Rivalitatea dintre artiști e renumită. Cu toate astea mai sunt și excepții. Dintre colegii tăi de breaslă, cine ți-a fost alături atunci când treceai printr-un moment mai complicat?

Rivalitatea, competiția, oricum vreți să numiți acest fenomen, e benefică, constructivă, dacă este între oameni la aceeași valoare artistică și nutrită în sentiment de admirație cumva, ca o întrecere în a dovedi care-i mai bun, dar fără miză. Eu sunt artistul atipic care-și iubește colegii, care adoră să cânte cu ei în duet. Nu cred că există rivalitate. Cred că fiecare are locul său bine definit, publicul său și bucata de artă. Nu e nimeni mai presus ca nimeni și e periculos pentru cei care consider altceva. Așadar, cred că eu mă încadrez la excepții.

Nu știu dacă m-am plâns unui coleg când treceam printr-o perioadă mai grea a vieții mele, ca să-mi fie aproape, dar știu sigur ca sunt artiști de pus la rană, câțiva, care nu-i vorbesc pe alții, care sunt devotați, serioși, sinceri, nu judecă și își văd de treaba lor, făcând performanță. Se întâmplă să-mi fie și prieteni, cum ar fi Stela Enache, Paula Seling, Ovidiu Komornyik, Mirabela Dauer și mulți alții.

Fuego a cunoscut-o pe nepoțica Irinei Loghin: “O minune de fată, venită dintr-o dragoste măreață”

Ai cunoscut-o pe nepoata Irinei Loghin. Vei participa la botez?

Da, am cunoscut bucuria din viața Irinei Loghin, o minune de fată, venită dintr-o dragoste măreață. Acum este împlinită pe deplin doamna Loghin și eu, ca membru adoptiv al familiei, mă bucur, pentru că știu cât de mult își dorea și visa la asta. Despre botez încă nu am detalii. Doamna Irina Loghin este omul alături de care am făcut mare succes, am văzut mai bine de jumătate de glob și avem o colaborare care împlinește anul care vine 20 de ani.

Când ai o problemă, unde mergi să te reculegi? Obișnuiești să ajungi la un psiholog sau la un preot atunci când ceva te apasă?

Mă reculeg în atelierul de pictură. Acolo îmi adun gândurile, mă relaxez, caut răspunsuri și pictez tablouri colorate. Nu merg la psiholog, nu e cazul de asta, nu trăiesc drame și nu am nevoie de ajutor de genul acesta, iar la preot ajung mai greu, din lipsă de timp. Trec prin momente mai dificile, dar nu sunt situații fără ieșire. Eu mă mobilizez rapid, nu sufăr mult, am umor și încerc să văd mereu partea plină a paharului. Și nu fac asta dintr-un optimism exacerbat, ci pentru că așa mi-e structura, sunt un om pozitiv și cred că pentru orice există o cale de ieșire, oricât ar fi de complicată situația!

Fuego: “Sunt agasat de anumite persoane”

Ai foarte mulți fani. Se întâmplă să te simți hărțuit, să primești telefoane noaptea?

Cuvântul ”hărțuit” este destul de dur, dar da, sunt deranjat uneori, sunt agasat de anumite persoane. Există o linie fină între bun simț și lipsa acestuia. Unii o încalcă. Asta deși eu sunt un om deschis, popular, stau la autografe și vorbesc permanent cu fanii mei. Noaptea am telefonul închis, astfel că nu primesc mesaje sau telefoane ca să fiu agasat la extrem, dar sunt momente în care oameni cu anumite probleme depășesc o limită.

„Primesc nenumărate telefoane, peste 10 zilnic, fără exagerare, de la oameni care-mi cer bani”

Apoi primesc nenumărate telefoane, peste 10 zilnic, fără exagerare, de la oameni care-mi cer bani, care au nevoie de ajutor și pe care i-aș ajuta dacă aș putea. Eu am proiectul ART BY FUEGO, prin care sprijin tinerii artiști cu banii din picturile mele, dar oamenii nu înțeleg că nu pot răsturna munții. Oricum ar fi, am o profesie publică și mi-am asumat asta de la început, inclusiv oamenii care sunt prost crescuți, care deranjează, au probleme sau sunt insistenți.

Cati bani ai câștigat la început pentru o cântare? Unde avea loc?

Asta se întâmpla când aveam vreo 12-13 ani cred, la un spectacol, la Teatrul Național ”Aureliu Manea” din Turda. Cânt de mic copil și am început să am evenimente plătite din fragedă pruncie. Suma a fost modică, dar știu că am dat fuga și mi-am luat mai multe dulciuri și am păstrat o parte și i-am dus mamei acasă, ca să-i punem deoparte să avem pentru costume, haine și alte cele. Nu am pus niciodată mare preț pe partea financiară. Da, nu sunt ipocrit, mă interesează cât câștig, să nu ies în pierdere și să-mi fie apreciată munca, dar nu mă ghidez în drumul meu după principiul banilor!

Fuego: “Ultima oară am plâns acum câteva seri”

Când ai plâns ultima oară? Care a fost motivul?

Eu plâng deseori, dacă mă emoționează ceva puternic. Plâng chiar și la emisiunea mea de la TVR 2, la filmări, la momentele speciale pe care le facem, la un film bun sau la ceva care-mi aduce aminte de momente din viața mea. Nu mi se pare că a plânge e un motiv de slăbiciune sau ceva care ar fi rușinos. Cred că este o exteriorizare a emoțiilor și face foarte bine și la minte și la suflet. Ultima oară am plâns acum câteva seri, la un film emoționant despre război, văzut pe Netflix.

Și am mai plâns nu de multă vreme, acasă când am fost, cu mama și bunica, amintindu-ne de tata, cel care ne-a părăsit mult prea curând și fulgerător. Așadar, lacrimile sunt o binecuvântare, o eliberare!

Care ar fi întâmplarea aceea neașteptată, petrecută la un eveniment la care participai, care te amuză și azi?

Am multe astfel de episoade, care de care mai haioase și mai pline de amuzament. S-a întâmplat să ajung la o nuntă greșită și să cânt și la final să mi se spună că nu acolo eram invitat, ci la salonul alăturat. Apoi am pățit nenumărate momente pe scenă, unele tragice. Recent, la concertul pop simfonic de la Sala Palatului, în cel mai important moment al show-ului, s-a stricat prompterul cu versuri și eu eram disperat.

Se făcuse o reacție de la fumul greu de pe scenă și totul era negru, dar m-am redresat și am improvizat, fără ca publicul să simtă asta în vreun fel anume. Important este cum depășești și cum gestionezi întâmplările neprevăzute!

Costumele lui Fuego, o investiție costisitoare

Ai numeroase costume pentru scenă. Sunt o investiție costisitoare? Care este cel mai scump?

Am strâns, în ani, sute de costume, sacouri, ținute create special pentru mine. Pe unele le mai port, pe altele le-am readaptat, altele nu-mi mai vin sau nu mă mai regăsesc în ele. Da, sunt o investiție costisitoare, la fel ca și celelalte elemente care compun o ținută de scenă, de la pantofi la accesorii. Dar mi se pare firesc, dacă țin la mine și la imaginea mea, să investesc. Hainele au fost scumpe pentru că sunt create exclusiv pentru mine, de creatori aparte, cu materiale unice și croiuri asemenea, în concordanță cu spectacolele mele.

Că plac unora sau nu, deja nu-mi mai pasă. Am oboist să tot explic de ce port redingote, pentru că mă avantajează, sunt foarte elegante și-mi plac, mă reprezintă, fiind diferite de un banal sacou scurt pe care-l poartă toată lumea. Cel mai scump n-aș ști să spun exact, dar suficient. Nu banii contează în povestea asta, ci calitatea, investiția în mine și în sufletul meu!

Fueg: „Am grijă de mine, iau vitamine, merg permanent la analize și la controale”

S-a întâmplat vreodată să te lupți cu o afecțiune și să nu îi dai de cap?

Eu sunt puțin ipohondru și atunci am uneori tendința de a amplifica anumite lucruri minore legate de sănătate, dar nu, până acum nu am avut vreo afecțiune care să nu poată fi tratată sau și mai rău, să nu i se cunoască sursa sau cauza. Sper nici să nu am vreo astfel de afecțiune! Sunt un om sănătos, mulțumesc pentru asta! Am grijă de mine, iau vitamine, merg permanent la analize și la controale și încerc, pe cât se poate, să am și o viață sănătoasă, de la alimentație, la program! Asta nu-mi iese în totalitate, dar lupt cu mine ca să fie bine.

Fuego: „Mă doare răutatea gratuită, invidia, prostia, lipsa culturii, indolența”

Ce te întristează cel mai tare în România?

Lista e foarte lungă. Mă doare răutatea gratuită, invidia, prostia, lipsa culturii, indolența. Mă întristează înverșunarea oamenilor și impresia că le știu pe toate. Mă doare mârlănismul, mă întristează spiritul de turmă, manipularea, lipsa de reacție, ipocrizia. Mă dor, de multe ori, nedreptățile. Mă doare fiecare episod la care asist neputincios, știind că nu pot face nimic pentru a îndrepta lucrurile în direcția pozitivă. Sunt îngrozit de minciună și de oamenii care nu au capacitatea să-și asume măsura faptelor lor, indiferent dacă ele au efectele dorite sau nu.

Sunt conștient că nu pot face nimic, dar cumva, în mine, îmi doresc, de ani de zile, ca oamenii să înțeleagă că există mereu alternative, bun simț, dreaptă măsură. Vreau ca România să se bucure de artiștii ei mai mult, de ieri până azi. Vreau ca lucrul cel mai de preț să nu fie neapărat exportul, ci fix ce avem înălțător aici. Vreau o Românie așa cum o merit și eu și cum merită și ea, iar schimbarea pleacă de la fiecare dintre noi!

