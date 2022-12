Drama din copilăria lui Florin Piersic care i-a marcat viața. „E prima amintire, înmormântarea…”

Florin Piersic (86 de ani) este, fără doar și poate, un titan al filmului și teatrului românesc. Cu o carieră de actor impresionantă, de peste 60 de ani, cu zeci de roluri memorabile în producții ce au rămas în istoria teatrului și filmului românesc, Florin Piersic cucerește publicul cu fiecare apariție.

Îl știm cu toții pe Florin Piersic actorul, i-am văzut filmele emblematice și aparițiile de neuitat pe micile ecrane și când apare în fața oamenilor, este mereu cu zâmbetul pe buze și pus pe glume. Dar în spatele acestui mare om care și-a dedicat întreaga viață scenei și publicului, se află o poveste de viață emoționantă. Mai exact, o copilărie marcată de o tragedie inimaginabilă.

Florin Piersic nu a fost singur la părinți. El a avut o soră mai mare ca el, care, din păcate, și-a pierdut viața într-un mod cumplit. Într-un interviu acordat lui Dan Negru, la Antena 1, actorul a vorbit deschis despre drama care i-a lăsat un gol imens în suflet. Sora lui, Lucica, a murit înecată în râul Prut, în timp ce încerca să salveze o prietenă. Fata a fost luată de curenții apei și nu a mai putut fi salvată. Lucia avea în jur de 10 -11 ani când și-a pierdut viața.

Florin Piersic a dezvăluit că moartea surorii este “prima lui amintire” din copilărie. Marele actor își aduce aminte și acum, după zeci de ani, de cum a fost sora lui înmormântată. La momentul respectiv, Piersic avea șase ani și jumătate.

Marele actor și-a lansat cartea “Viața este o poveste…”, în urmă cu câteva zile, chiar de ziua de naștere a soției Anna Torok. Piersic va împlini la sfârșitul lunii ianuarie 87 de ani, iar această carte a venit ca un dar pentru public, dar și pentru soția sa.

Prima și ultima carte. Le-am strâns toate, în bucățele mici. Am fost într-un loc, am scris o întâmplare, ca să nu o uit, dar de fapt, nu uit nimic, dar le-am scris. Într-o bună zi, primind atâtea cărți cadou, la îndemnul unei foarte bune cunoștințe ale mele, am zis ce ar fi să scriu și eu, să pun în hârtie ceea ce am scris eu.

Eu nu scriu și mă gândesc ce sa scriu, ce îmi vine. Astăzi, culmea, este ziua soției mele. Abia a primit-o astăzi, dar ea știe din poveștile mele – a declarat Florin Piersic, la lansarea cărții sale.