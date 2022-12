Florin Piersic, despre relația cu fiul lui și cea mai mare frică a sa: „Nu știu unde mă va prinde”

Florin Piersic, unul dintre cei mai mari actori din România și-a deschis sufletul și a povestit despre viața lui, așa cum mulți nu o știu. Actorul a mărturisit și despre durerea trăită atunci când sora lui a murit, dar a vorbit și despre relația cu fiul lui, Florin Piersic Jr.

Invitat la podcastul moderat de Mihai Morar, „Fain & Simplu”, Florin Piersic (86 ani) și-a prezentat viața de poveste. Un personaj de legendă, care a format generații întregi de români prin filmele sale și un povestitor îndrăgit de milioane de oameni, actorul a vorbit deschis despre cele mai importante lucruri care i-au marcat existența.

Florin Piersic, marcat de moartea surorii lui

Un eveniment tragic l-a marcat pe marele actor încă din copilărie. La vârsta de 6 ani și-a pierdut sora. Lucica a murit înecată în apele prutului, încercând să își salveze de la moarte o prietenă.

„O soră care se numea Lucica, la care mă gândesc cu drag și o țin minte așa ca prin vis, că aveam 6 ani jumătate, când ea a plecat de lângă noi. S-a înecat în Prut. Pentru familia mea a fost cea mai tristă zi. S-a înecat și au găsit-o după 4 zile în Basarabia, au găsit-o niște pescari, plutea. A sărit să își salveze colega de bancă, fata unui general din Cernăuți, generalul Puha la care am și locuit după ce sora mea nu a mai fost”, poveste;te emo’ionat actorul Florin Piersic.

Imediat după moartea surorii, Florin Piersic și-a dat seama că ceva grav s-a întâmplat. A fost lăsat în grija familiei unui general, iar părinții lui au mers la București pentru a face spiritism.

„Părinții mei de durere s-au dus să facă spiritism la București și au lipsit o lună. Eu am locuit la familia Puha. Simțeam că ceva foarte grav s-a întâmplat cu familia noastră. Am luat-o în brațe și mama mi-a spus: „Florinel, Lucica nu mai vine”, a mărturisit actorul în podcastul lui Mihai Morar.

Marile iubiri ale actorului: „Sunt convins că toate m-au iubit”

Florin Piersic a vorbit și despre marile sale iubiri. Actorul mărturisește că s-a dedicat tuturor relațiilor pe care le-a avut de-a lungul timpului și îi era drag să le scrie partenerelor sale scrisori de dragoste.

„Le-am scris, mi-a fost drag să vorbesc cu fiecare din ele. Cu cele cu care am fost într-o relație mai apropiată. Am avut foarte multe partenere, astăzi când multe dintre ele nu mai sunt, sunt convins că toate m-au iubit foarte tare. Pentru cum m-am purtat pentru ele, pentru cât suflet am pus”, a povestit Florin Piersic în podcastul lui Mihai Morar

Florin Piersic, despre relația cu fiul său

În cele peste două ore de discuții, actorul nu a trecut nici peste subiectul sensibil din viața lui, relația cu fiul său. Marele actor spune însă că are o relație bună cu Florin Piersic Junior și că acesta va rămâne fiul lui, indiferent ce se va întâmpla

„Pentru mine e un actor extraordinare de talentat, de bun și știe mult. Am fost tatăl lui întotdeauna. Simțeam nevoia să fiu aproape de ei, chiar dacă eram despărțit de tatiana. El era băiatul meu și așa a rămas și așa va fi toată viața mea. El e Florin Piersic Junior”, a spus Florin Piersic.

Actorul mărturisește că are și o frică. Florin Piersic spune că nu se poate gândi la momentul în care nu va mai fi și este profund întristat de faptul că tot mai mulți colegi de-ai lui au plecat deja dintre noi.

„Mie îmi e frică de moarte. Nu pot să îți explic de ce. Am văzut-o de mic. Mă îngrijorează faptul că aproape toți cei pe care i-am avut aproape de mine, de sufletul meu, de mintea mea nu mai sunt. Îmi e cam frică și trebuie să vină, dar nu știu unde mă va prinde”, a spus actorul.

