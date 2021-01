În decembrie 2020, Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, au dezvăluit că vor deveni părinți pentru a doua oară. Perechea mai are un fiu, Carol, în vârstă de un an. În luna mai a anului acesta, Flavia și Marius vor deveni părinții unui al doilea băiețel.

Flavia Mihășan și iubitul ei au ales numele celui de-al doilea fiu

„Cineva drag mi-a spus odată că leoaicele sunt mame de băieți și mare dreptate a avut, cel puțin în cazul meu! Da, vom mai mai avea un băiețel și acum că știm asta, putem spune că asta ne-am dorit de când am aflat că sunt însărcinată! ❤️”, scria Flavia anul trecut în mediul online.

„Da, ne-am gândit la nume. Îl avem deja, dar cum am făcut și cu Carol, o să îl facem public după ce se naște. Am tot încercat să vedem cam ce i s-ar potrivi. Nouă ne place ideea asta de nume cumva românești.

Bine, deși Carol este cumva nemțesc, dar nu aș fi vrut ceva foarte diferit, cum e acum un trend cu nume străine. Îmi place totuși să fie autentic. Al doilea nume e chiar românesc”, a declarat Flavia Mihășan pentru Antena Stars.

Ce probleme a întâmpinat până acum în a doua sarcină?

„La prima sarcină nu mi s-a întâmplat, dar acum am probleme cu gingiile. Îmi sângerează când mă spăl pe dinți. Într-o dimineață m-am speriat. Dimineața mă trezesc cu nasul uscat, iar până seara ajunge să-mi curgă.

Am observat și că am pielea foarte deshidratată. E și frig afară, dar mă rănesc foarte ușor la mâini. Sunt plină de bubițe și răni. Am mâncărimi pe spate și burtică. (…) Nu-mi fac griji legate de kg. N-am mai făcut sport, dar am un val de energie și voi relua antrenamentele”, a adăugat.

Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, s-au cunoscut la repetițiile pentru musicalul Mamma Mia!, iar, pe 18 iunie 2019, cei doi au devenit părinți pentru prima dată.

Perechea a fost discretă în privința nașterii. Informația a fost făcută publică abia după ce vedeta a fost externată din spital și băiețelul s-a acomodat în locuința cuplului.

Foto: Instagram

