Brigitte și Florin Pastramă au dezvăluit că au fost infectați de două ori cu noul coronavirus. Perechea a luat o schemă de tratament pusă la dispoziție de Spitalul Elias, schemă distribuită și în spitalele din Marea Britanie.

Brigitte și Florin Pastramă, infectați cu noul coronavirus: „Am chemat salvarea”

„Am făcut deja de două ori. Prima dată nu am știut că am avut. A fost în martie, la sfârșit. Am avut simptome foarte ușoare două, trei zile. Am făcut la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie a doua oară și din cauza simptomelor ne-am dat seama că am avut și în primăvară.

Prima dată eu am transpirat foarte tare, iar el tușea foarte tare și apoi am fost foarte obosiți. Am luat niște tratamente naturale atunci”, a declarat Brigitte Pastramă în emisiunea Xtra Night Show, relatează Spynews.

Deși a avut simptome mai grave decât ale lui Brigitte, Florin a spus că nu își dorește să facă vaccinul anti-COVID-19. Pe parcursul interviului, însă, Brigitte a spus că amândoi îl vor face.

Brigitte Pastramă: „Am crezut că moare”

„Dacă ai fost foarte ușor simptomatic, atunci te reinfectezi ușor. Am avut simptome aiurea a doua oară. Eu nu am avut atât de nasoale, dar au ținut șapte zile, nu două, ca prima dată. Florin a ajuns la spital.

Eu am chemat salvarea, iar a doua zi s-a simțit rău, am crezut că moare și nu a mai vrut să vină salvarea. Avem mulți anticorpi. Am făcut de 8 ori testul pentru COVID-19 și multe teste pentru anticorpi. Sigur am făcut de două ori. Ne vaccinăm sigur. Ne înscriem luna viitoare.

Florin a avut o formă mai gravă. Nu putea să mai respire. I-a dat tratamentul. L-au ținut afară pe bancă după ce l-a preluat ambulanța. A doua zi salvarea nu a vrut să mai vină acasă. Era în perioada cu spitale foarte pline”, a mai adăugat Brigitte.

