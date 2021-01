Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au separat în vara anului 2019. În prezent, fostul cuplu luptă în instanță pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas.

Sărbătorile de iarnă și începutul anului 2021, bărbatul le-a petrecut alături de Bianca Drăgușanu în Dubai și în Maldive. Ulterior, Bianca a declarat că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei alături de Gabi.

Ce mesaje i-a trimis Claudia Pătrășcanu Biancăi Drăgușanu și de ce?

„Claudia i-a scris Biancăi mesaje peste mesaje. A terorizat-o. I-a spus că vrea să îi vorbească de la femeie la femeie, să îi explice ce fel de om e Gabi. Și apoi au urmat texte kilometrice, în care Claudia și-a spus năduful.

I-a spus Biancăi că el nu are atâția bani pe cât vrea să pară. Că are multe amante și că nu poate fi bărbatul unei singure femei. Că o agresa fizic, că e un bărbat care umilește femeile”, au declarat apropiați de-ai Biancăi, potrivit Playtech.

„I-a mai zis că nu este un tată implicat. Mai apoi i-a povestit niște episoade în care Gabi vorbea urât despre Bianca și spunea că nu s-ar uita la ea. Claudia i-a mai spus că Gabi le cere pe toate de soție, însă niciodată nu se ține de cuvânt.

Bianca nu a vrut să se bage între ei. Pe ea nu o interesează scandalul lor. Nici nu o cunoaște bine pe Claudia. S-au văzut întâmplător pe la evenimente, atâta tot. Ea e șocată de îndrăzneala Claudiei de a da asemenea mesaje”, mai susțin apropiații pentru aceeași sursă citată anterior.

Bianca Drăgușanu: „Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc”

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o [altă] vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță.

Nu a fost ceva planificat. Am spus că vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită. Da, este adevărat.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea Teo Show.

Bianca a mai fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

Foto: Instagram

