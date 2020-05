Exclusiv. Tily Niculae, despre sarcină: „A fost o perioadă între bucurie și agonie“

Tily Niculae a oferit un interviu în Revista Unica în care a vorbit despre perioada sarcinii și despre nașterea care s-a petrecut în plină pandemie de COVID-19.

Tily Niculae a devenit mămică a doua oară pe 26 martie, chiar când aniversa 10 ani de căsătorie. Actrița a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care-l va boteza cu numele Radu-Theodor. Până la apariția primelor confirmări de coronavirus în România, Tily își descrie sarcina ca fiind „absolut grozavă“, pentru că avea încredere în corpul ei și a primit ceea ce i s-a oferit: „N-am avut stări de rău, n-am avut stări de anxietate. Am fost foarte fericită, am fost foarte bine“, – povestește Tily Niculae

Nu avea frici, pentru că știe ce să facă pentru a avea o stare pozitivă mereu, dar a surprins-o vestea că maternitatea unde urma să nască se va închide, veste primită chiar de la reprezentanți ai presei, care o sunau s-o întrebe ce va face: „Norocul meu a fost că am avut doi medici care să-mi urmărească sarcina și în momentul când am aflat că s-a închis maternitatea, a trebuit în 12 ore să resetez absolut totul și să «replanific», astfel ca lucrurile să se desfășoare «normal».“

Tili Niculae a născut într-o maternitate privată, după ce a fost testată pentru coronavirus, și se consideră norocoasă că a putut sta singură în cameră, pentru că în martie nu se găseau prea multe echipamente de protecție. Chiar și așa, „au fost persoane care au intrat neechipate la mine în salon, ba fără mănuși, ba fără mască, dar contactul a fost minim, pentru că… le-am dat afară. M-am descurcat singură cu bebelușul, tocmai pentru a minimiza contactul cu personalul.“

Tily Niculae nu a stat liniștită nici în primele două săptămâni, pentru că avea frisoane și nu știa dacă erau de la febra laptelui sau vreo somatizare la ceea ce trăia și simțea. Plus că și fiica ei, Sofia, îi spunea că o doare capul și începuse să tușească… Pe scurt, a fost o perioadă cu „mixed feelings, între bucurie și agonie“.

După prima lună cu cel mic, e liniștită și fericită: „Este o blândețe de copil. În fiecare zi îi mulțumesc că m-a ales să fiu mamă, așa cum îi mulțumesc și surioarei lui, și este absolut grozav ceea ce trăiesc. Nu-mi iau ochii de la ei, de la amândoi. Ei sunt Soarele și Luna mea“, – spune Tily, plină de emoție.

Tily nu a avut timp să se plictisească în izolare. Pe lângă școala online a Sofiei și nevoile bebelușului, Tily s-a ocupat de comunitatea de mame pe care a strâns-o în jurul ei și le transmite zilnic tot felul de informații care sunt potrivite pentru ele pe Instagram, pe story-uri: „Am început să fac o serie de interviuri video cu specialiști pe diferite domenii, astfel încât să le pot ajuta pe cele care urmează să nască, apoi pentru cele care sunt proaspete mame și nu au acces la specialiști, mai ales că, în cazul gravidelor la prima sarcină, temerile sunt mai mari… Primesc zilnic mesaje de mulțumire de la ele pentru efortul pe care îl fac.“

Sursă foto: Instagram

